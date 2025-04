Mókás locsolóversek, amikkel nagy sikert arathatunk

Húsvéthétfőn elengedhetetlen program a locsolkodás. Változó, hogy a hölgyeknek mely típusú locsolóversek jönnek be, a klasszikusok vagy inkább a modernebb, mókásabb verziók. Most az utóbbi fajtából mutatunk be párat.

Én verset nem tudok,

azt mondjanak a kicsik,

és csak azért jöttem,

hogy igyak egy kicsit.

Egy csepp kölnit a leányok hegyibe

Poharamba sok italt, de izibe.

Van nekem egy kis locsolóm,

Kölni nincsen benne,

Ha én azt most elővenném,

Nagy röhögés lenne.

De én azt nem teszem,

Mert kezemben a kölni!

Locsolni jöttem,

Nem pedig tökölni!

Van nálam egy kis pacsuli

Leloccsintom magát

Ha egy kicsi mázlija van

Szereti a szagát.

Húsvét táján édes szokás

A vödörrel locsolkodás

Nálam is van szagos kölni

Ha rád öntöm, meg fogsz ölni?

Kertkapuban állok,

piros tojást várok.

Ha nem hozzák párjával?!

Elszököm a lányával…



Ma szirmait nem bontja, virágát bent tartja,

de én jöttem locsolni, hogy újra lássam nyiladozni!

Zöld erdőben piros tojás,

Ibolya meg minden,

Fogadjunk, hogy ha ott megállsz,

Eltalállak innen!

