Fejbe lőtte magát egy férfi Törökbálinton

Csütörtökön a késő délutáni órákban Törökbálinton egy férfi fejbe lőtte magát, ezért segítségére a mentősök siettek, valamint a Terrorelhárítás Központ emberei a helyszínre érkeztek.

A Bors úgy tudja, hogy a férfi élet és halál között volt, de még élt. Miközben a rendőrök elkerítették a helyszínt, a mentősök igyekeztek stabilizálni a férfi állapotát, majd végül egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Miután a férfi állapotát sikerült stabilizálni, a mentőhelikopterrel életveszélyes állapotban a János Kórházba szállították.

A lap az üggyel kapcsolatban megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik megerősítették, hogy a férfi valóban életveszélyes állapotban volt:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A helyszínről egy férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

– nyilatkozta Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A kép illusztráció!

Fotó: Unsplash

Úgy tudni, hogy a férfi öngyilkos akart lenni, azonban azt, hogy pontosan mi történt, egyelőre nem világos. Ezért azt sem lehet kizárni, hogy idegenkezűségről van-e szó. Viszont a kommandósok nem véletlen voltak a helyszínen, ugyanis többek szerint droggal kapcsolatos ügy miatt érkeztek.

A rendőrség arról számolt be, hogy nem csupán a Terrorelhárítás emberei, de a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai is a helyszínen tartózkodtak, a helyszínelés pedig még a kora esti órákban is nagyban zajlott.

Törökbálinton a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hajtott végre helyszíni intézkedést a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének a bevonásával. A helyszínen még jelenleg is szemle zajlik

– mondta el a Borsnak az eset után az ORFK, akik hozzátették: jelenleg nem mondnak bővebb információt az esettel kapcsolatban, arról majd később fognak tájékoztatást adni.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély-számot! A telefonszám a nap 24 órájában, bármely szolgáltatótól ingyenesen hívható.