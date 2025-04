Ma még jó idő lesz

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szerda

A sok napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják. Eleinte inkább csak a Dunántúlon, később máshol is elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. 20 és 26 fok közötti kellemes meleg várható. A szél csak zivatarok környezetében erősödik meg.



Csütörtök

Gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, és már több helyen alakul ki zápor, zivatar. Délutántól egyre jobban megerősödik az északnyugati szél. 22 fok körüli értékeket mérhetünk.



Péntek

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor, főleg keleten zivatar is. Erős marad az északnyugati szél. 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.



Szombat

A hajnali záporok elvonulása után napos, gomolyfelhős időre van kilátás. 15-21 fok valószínű délután. Mérséklődik a légmozgás is.



Vasárnap

A sok napsütés mellet megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csapadékra kicsi az esély. Reggel 5, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.