Ma újra megbénul Budapest: Pride-tüntetés miatt készülnek hídfoglalásra

A múlt heti hasonló esemény komoly közlekedési káoszt okozott, amikor a résztvevők négy fővárosi hidat – a Petőfi, Erzsébet, Szabadság és Margit hidat – valamint a Kossuth Lajos utcát is elfoglalták, ellehetetlenítve ezzel az érintett közösségi közlekedési járatokat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság később jogellenesnek minősítette a demonstrációt.

A gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonását követelő, Hadházy Ákos független képviselő által szervezett demonstráció résztvevői a Szabadság hídon, 2025. április 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Közleményük szerint a rendőrök többször is felszólították a Szabadság hídon tartózkodókat a jogsértő tevékenység befejezésére, majd azokat, akik nem tettek eleget a felszólításnak, testi kényszerrel vezették fel a járdára.

A demonstrációk politikai következményekkel is jártak: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban adott interjújában bejelentette, hogy kormányzati szinten kezdeményeznek törvénymódosítást. A cél az, hogy a közlekedésben részt vevők érdekeit is figyelembe vegyék, és megakadályozzák, hogy bírósági engedéllyel akár több hidat is lezárhassanak tüntetők.

Nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt

– fogalmazott a kormányfő.

A Momentum és Hadházy Ákos látványosan támogatják a demonstrációkat, míg Magyar Péter pártja, a Tisza Párt ezúttal sem vesz részt a megmozduláson.

A Tisza távolmaradásáról az Iránytű Intézet vezető elemzője, Pék Szabolcs azt nyilatkozta az Indexnek, hogy Magyar Péternek identitáspolitikai kérdésekben különösen óvatosan kell eljárnia, ami a következő időszakban akár nehézségeket is okozhat számára.

Kiszelly Zoltán politikai elemző az Origónak azt mondta, hogy a Hadházyék által meghirdetett 24 órás demonstráció a tehetetlenség jele.

Ez a kimerülés jele, elfáradnak ezek a tüntetések, és most valami újat akarnak kitalálni”

– mondja Kiszelly Zoltán, aki arra is rávilágít, hogy demokráciában tüntetni lehet, hidat lezárni viszont nem lehet.

Az Origo a múlt heti tüntetés alatt kérdezte a dúgóban veszteglőket: