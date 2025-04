Magyar Levente: Kína vált hazánk első számú kereskedelmi partnerévé Európán kívül

Magyar-kínai gazdasági vegyesbizottsági ülés Ling Ji kínai kereskedelmi miniszterhelyettes társelnökletével, amelyről Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán számolt be.

"A kitartó politikai építkezés eredményeképpen az elmúlt években már Kínából érkezett a legtöbb befektetés Magyarországra, és Kína vált hazánk első számú kereskedelmi partnerévé Európán kívül. Az ülés legfontosabb hozadéka az volt, hogy kínai partnereink jelezték: a jövőben a hangsúlyt a kínai beruházások tekintetében a magas hozzáadott értékű, tudásintenzív ágazatokra fogják helyezni a hatalmas természeti erőforrás-igényű termelőegységek helyett. Magyarán: a gyárak mellett egyre több kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység Magyarországra települése várható a következő években Kínából. Ez egy komoly eredmény, ami tökéletesen összhangban van gazdaságfejlesztési elképzeléseinkkel!"- írta az államtitkár.

"A jelenlegi geopolitikai helyzetben felértékelődnek a stabil kínai-magyar gazdasági, politikai kapcsolatok, a magyar-kínai üzleti fórumon részt vevő 250 vállalat részvétele is jelzi, hogy kitüntetett figyelem övezi Magyarországot Kínában" - mondta Magyar Levente a magyar-kínai gazdasági vegyesbizottsági ülés után megrendezett üzleti fórumon.

Az államtitkár emlékeztetett: a kínai gazdaság az elmúlt évtizedekben hatalmas utat járt be. Az ezredfordulón a kínai GDP a német kibocsátás kétharmadát érte el, míg 25 évvel később már annak négyszeresét, ami Magyarország számára is lehetőségeket kínál. "Az utóbbi időszakban volt olyan év, hogy az összes EU-ba irányuló összes közvetlen tőkebefektetés 44 százaléka Magyarországra érkezett, ez is mutatja, hogy Magyarországot a kínai politika és gazdasági élet kitüntetett figyelemmel kezeli" - mondta.

Magyar Levente szerint a világgazdaság blokkosodása, a kibontakozó kereskedelmi háborúk és az évtizedek óta nem látott geopolitikai visszarendeződés periódusában felértékelődnek a stabilitásra alapozott kétoldalú kapcsolatok. Magyarország és Kína egyaránt hosszú távú, stabil partnerségi viszonyban érdekelt, és a kihívások ellenére is a lehető legszorosabb gazdasági együttműködés kialakítása a cél - fogalmazott az államtitkár.