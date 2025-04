Zavaros elszámolás: Magyar Péter úgy próbálja tagadni a bennfentes kereskedést, hogy nyert az Opus-részvényeken

A Partizán stúdiójában Gulyás Márton 2025. február 11-én szembesítette Magyar Pétert azzal a váddal, hogy bennfentes kereskedést követhetett el. Néhány nappal később pedig az Index azt is megszellőztette, hogy Opus-részvényeket vásárolhatott a bennfentes információk birtokában. A cikkben megjelenő állításokat Magyar azzal igyekezett cáfolni, hogy nem az Index által megjelölt napon (2023. július 21.), hanem csak valamivel később jutott hozzá az Opus papírjaihoz. Majd a HVG-vel azt is közölte, hogy mindezt a banki kimutatásival bizonyítani is tudja.

Azt, hogy a bennfentes kereskedés vádjára februárban még ez a hiteltelenítő elem volt érvényben, jól mutatja, hogy a 24.hu újságírója, Nagy József a Háromharmad február 14-i adásában lényegében megismételte Magyar védekező érvét:

De bocs, de hát ez neki [Magyar Péternek] is jó. Tehát hogyha van egy őrült vád róla, amit tud egy sima banki bizonylattal cáfolni, akkor neki az jó, hogyha ezt a kérdést felteszi a Gulyás [Márton], mert akkor erre el tudja mondani, hogy ez egy full kamu azért, merthogy itt a bankszámla kivonatom, gyerekek, nem akkor vásároltam a részvényeket – visszhangozta Magyar Péter szavait Nagy.

A műsor óta lassan két hónap telt el, ámde Magyar azóta sem mutatta be a bennfentes kereskedés vádját állítólag megsemmisítő banki kimutatásait.

2025. március 9-én Magyar Péter aztán egy újabb Gulyással – Márton helyett ezúttal Balázzsal – találkozott, aki ismét szóba hozta a bennfentes kereskedelmet.

Csakhogy Magyar ekkor már utalást sem tett a februárban még csodafegyverként beharangozott banki kimutatásaira.

Hanem változtatott a kommunikációs védelmén:

A bennfentes kereskedésről azt tudom mondani, hogy nagyjából mindig veszteséges volt az én tőzsdei ügyletem, ebben nem voltam túl ügyes – mondta Magyar.

Februárhoz képest a vádat hiteltelenítő elem márciusra tehát már nem a – soha be nem mutatott – banki kimutatás volt, hanem Magyar veszteséges tőzsdei jelenléte.

Magyar Pétert cáfolja Magyar Péter

A Tisza elnöke a bennfentes kereskedelem vádját egy hónap leforgása alatt már nem a valóságban, egy kézzelfogható bizonyíték bemutatásával (banki kimutatás) akarta megsemmisíteni, hanem a kommunikációs térben. Azt állítva, hogy azért nem követhette el a bennfentes kereskedést, mert a tőzsdei ügyletei „nagyjából mindig” veszteségesek voltak.