Szégyellt magyarság és luxus – ő Magyar Péter embere, aki annak örül, ha a magyaroknak rossz

A Talpra Magyarok Faebook-oldalára feltöltött bemutatkozó szövegét ugyanis – Magyarországnak odaszúrva – rögtön azzal kezdi, hogy „nem véletlenül” él külföldön. Majd azután, hogy Magyar Péternek behízelegve rögzíti, nem számít, hogy korábban „közéjük” tartozott, rátér a saját ideológiai önmeghatározására:

Habár az alapbeállítottságom liberális, különösen hálás vagyok érte, hogy egy mozdulattal visszavettétek a nemzeti jelképeinket!

Önmagában már az is érdekes lenne, hogy Kollár megfogalmazása szerint a saját liberalizmusa és a nemzeti jelképek között valamiféle szembenállás feszül. Ámde talán még ennél is fontosabb, hogy – amint azt a szerkesztési előzmények jól mutatják – Kollár nemcsak liberálisnak, hanem globalistának is vallja magát.

Csakhogy a poszt keletkezése után 10 nappal, 2024. április 20-án törölte az „alapbeállítottságából” a globalista jelzőt.

Kollár utólag próbálta tehát eltüntetni annak nyomait, hogy a nemzeti érdekkel szembemenő globalista törekvések embere. Miközben azt nem érezte problematikusnak – és utólag törlendőnek –, hogy szándékosan nem él az „agymosott” magyar nép földjén.

Vagyonbevallása szerint azonban erre nincs is szüksége, a Tisza Párt EP-képviselője ugyanis 2022-ben vásárolt egy 153 négyzetméteres villát magának Madeira szigetén.

Ámde a Kollár Madeira szigetén található villájáról szóló információ nem az EP-s vagyonnyilatkozatából nyerhető ki, abban ugyanis ilyet nem kell feltüntetni. Hanem a Fővárosi Közgyűlésnek leadott vagyonbevallásában szerepel a luxusingatlan. Merthogy Kollár a Tisza Párt mindeneseként nemcsak Brüsszelben képviseli Magyar Péter politikáját, hanem Budapesten is.