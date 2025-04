Kiszelly Zoltán: Magyar Péterék lelkesen kiszolgálják a brüsszeli birodalomépítést

Az O1G-frakciót nem érinti egyáltalán, mert nekik mindegy. Igazából a gondolkodó szavazók azok, akiket ez eltántoríthat a Tisza támogatásától, hiszen kiderült,

Magyar Péter azért járhat hőmérőzni a még fel nem újított kórházakba, mert nem kapjuk meg a pénzt Brüsszelből.

Kiderült, hogy 33 mentőállomás, 50 kórház és még egy csomó más dolog van, amit a kormány szeretne a Brüsszel által visszatartott uniós pénzből megcsinálni. A gondolkodó, bizonytalan szavazóknál, akik nem érzelemből szavaznak, azoknál a Tiszára nézve amiatt is hátrányos hatása lehet Kollár Kinga beszédének, mert itt most az is kiderült, hogy Brüsszel birodalmi érdekeihez igazodik a magyar uniós pénzek visszatartása. Kiderült, hogy a magyar pénzek visszatartásával nem egyszerűen csak azt akarja elérni Brüsszel, hogy megbukjon a jelenlegi kormány, de azt is, hogy Magyarország álljon be a sorba és ne ellenezze tovább a birodalom számára fontos olyan ügyeket, mint a háború és Ukrajna támogatása, valamint a migránsok betelepítése. Tehát itt arról lenne szó, hogy Magyarország nem csak, hogy ne akadályozza a brüsszeli döntéshozást egy alternatíva felmutatásával, hanem hogy akkor már nekünk is részt kéne venni ezekben a politikákban.

Macron például Ukrajnába küldené a katonáinkat, az ideiglenes migránskvótából pedig permanens kvóta lenne Magyarország számára is.

Ismerve Magyar Péter eddigi politikai lépéseit vajon mi lesz a reakciója a Tisza Párt vezetőjének a Kollár-botrányra a párt aláírásgyűjtéses ál-népszavazási eredményének vasárnapra beígért ismertetésekor?