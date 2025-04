Így próbálta Magyar Péter módszeresen elrejteni a tőzsdei részvényeit

Szigorúan eltitkolt részvények

A közzétett vagyonnyilatkozat aztán akkora port kavart – vagy ahogyan Magyar fogalmazott: „az egész sajtó ezen csámcsog” –, hogy a Tisza elnökének másnap egy magyarázkodó posztot is ki kellett tennie. Ebben pedig az EP-s vagyonnyilatkozatához képest már részletesebben kibontotta a pontos anyagi helyzetét:

Húsz éve dolgozom, van egy nagyobb és egy kisebb budai lakásom, egy üres telkem a Káli-medencében és egy hatéves Volvóm, valamint ugyanannyi megtakarításom, amennyi jelzáloghitelem az ingatlanokon.

Magyar tehát kitett egy bővített kiadású, részletező bevallást is, amiben feltüntette az ingatlanjait, az autóját, valamint homályosan utalt az anyagi helyzetére is (ugyanannyi megtakarítása van, mint jelzáloghitele).

Ámde a birtokában lévő részvénycsomagot ebből a felsorolásból is kihagyta.

A részvények be nem vallására persze egyfajta magyarázat lehetne, hogy Magyar nem hazudott a tőzsdei portfóliójáról, csak – egy klasszikust idézve – nem bontotta ki az igazság minden részletét. Azaz a közösségi médiás felsorolásában a megtakarításaiba beleérthette a részvényeit is. Csakhogy ezt az érvelést éppen Magyar semmisítette meg, amikor a Partizánban a korábbi vagyonnyilatkozatait felemlegetve a következő állítást fogalmazta meg:

És mindegyikben szerepel, hogy nekem mennyi megtakarításom volt, mennyi hitelem volt és mennyi részvényem volt.

Ezzel a felsorolással a Tisza Párt elnöke egyértelművé tette, hogy a részvényeit és megtakarításait egyfelől fogalmilag élesen elhatárolja egymástól. Másfelől pedig a tőzsdei papírjait még véletlenül sem számolja a megtakarításai közé.

A parlament bezárná Magyar előtt a kiskaput

2025. március 21-én Hidvéghi Balázs (Fidesz) és Juhász Hajnalka (KDNP) a vagyonnyilatkozati kötelezettség szigorításáról szóló törvényjavaslatot terjesztett be, amely a hazai EP-képviselőkre is kiterjesztené a brüsszelinél jóval szigorúbb, magyar vagyonnyilatkozati rendszert. Az indoklás szerint erre az utóbbi idők, Brüsszelt is megrengető, korrupciós botrányai miatt volna szükség.