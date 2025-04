Mandiner: Simicska korábbi embere keresi a korrupciós ügyeket a Tisza Párt háttércsapatában

Amikor pedig a Mandiner újságírója arról kérdezte, hogy van-e tudomása róla, hogy egy bizonyos kör mintegy „magántitkosszolgálatként” működve igyekszik terhelő inforációkhoz jutni a Tisza Párt számára, a Mandiner újságírója szerint indulatosan reagált, és úgy fogalmazott:

„Nekem ilyenről semmiről nincsen tudomásom. De ööö ez olyan fantazmagória, titkosszolgálati emberekből szerveznek valamit… Nem tudok ilyesmiről. Ez a legegyszerűbb válasz, de azt is mondhatom, hogy nincs is ilyen. Nem mintha, ha lenne ilyen, azt nekem mondanák el”.

Az ügyvéd heves tagadása azért is érdekes, mert a Mandiner újságírója szerint az egyik forrása arról számolt be a lapnak, hogy esetenként még az is előfordult, hogy maga G. András is részt vett olyan találkozókon, amelyeken terhelő információkhoz akartak hozzájutni Magyar Péter megfélemlítően fellépő emberei.

Simicska-árva volt fideszes államtitkár kilincsel a kompromittáló adatokért

A Tisza Párt belső köreiből származó Mandiner-lapinformációk szerint a „digitális gyóntatószékbe” érkező ügyek feltárásának másik meghatározó figurája V.-N. Vilmos, aki még a baloldali kormányok idején a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága dandártábornoki rendfokozattal rendelkező országos parancsnokhelyettese volt.

V.-N. 2010-ben a második Orbán-kormány kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkára lett, 2012-ben pedig infokommunikációért felelős államtitkárnak nevezték ki.

A Mandiner újságírója szerint kormánypárti forrásai úgy emlékeznek, hogy V.-N. Vilmost annak idején mindenütt, mint Simicska Lajos emberét tartották számon, aki már a VPOP-s éveiben, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban töltött ideje alatt is legtöbbször az akkor még a jobboldalhoz kötődő milliárdos érdekeit képviselte.

Egy újabb Simicska-ember feltűnése Magyar Péter körül nem volna különösebben meglepő. Ismert ugyanis, hogy a nemzeti oldaltól való eltávolodása után a sértett milliárdos a Jobbikot vonta érdekkörébe, és segítette médiaportfólióján keresztül, hogy leválthassa Orbán Viktor kormányát.

A Tisza Párt elnöke körül pedig már nem sokkal annak színre lépése után megjelentek olyan a Jobbikhoz köthető figurák, mint K. Zoltán Imre, I. Zoltán vagy L. János. Ráadásul a Tisza Párt alelnökének, Radnai Márknak az édesapja nem más, mint Radnai László, aki a Jobbik kommunikációs igazgatója volt a párt és Simicska Lajos összeborulása idején.

Korábbi államigazgatási és kormányzati pozíciói következtében

V.-N. Vilmos máig számos jobboldali kapcsolattal rendelkezik, amit a Mandiner forrásai szerint régóta arra igyekszik felhasználni, hogy gyanútlan ismerősein keresztül a kormánypártokra nézve terhelő információkról szerezzen tudomást.

A Mandiner újságírója úgy tudja, hogy ennek érdekében a volt államtitkár rendszeres kapcsolatot tart államigazgatási, illetve kormányzati szerveknél dolgozókkal. Sőt, még egyes fideszes országgyűlési képviselőket is meg szokott keresni az információszerzés reményében.