Már látszik, milyen idő lesz húsvétkor

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Hétfő

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte főleg északkeleten, majd délutántól már máshol is kialakul eső, zápor. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedd

Marad a borongós idő, majd délutántól délnyugat felől csökken a felhőzet. Főleg a nap első felében fordul elő eső, záporeső. Marad egyelőre a 17 fok körüli csúcsérték. Többfelé megerősödik a DK-i szél.



Szerda

A felhőzet fokozatosan csökken, és több órán át napsütésre számíthatunk. Csapadék már nem lesz. A déli irányú szél sok helyen élénk, néhol erős marad. Délután igen kellemes idő, 20-25 fok várható.



Csütörtök

A többórás napsütés mellett délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A déli, délkeleti szél gyakran élénk lesz, időnként erős lökések is előfordulhatnak. A nappali maximum általában 21 és 26 fok között várható, néhol kora nyáriasan meleg lesz.



Péntek

Többnyire erősen felhős időre számíthatunk, és országszerte több helyen kialakulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. A déli irányú szél sokfelé élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 Celsius-fok között alakul.

Húsvét

A mostani információk alapján úgy tűnik, hogy a péntekihez hasonló időre számíthatunk húsvétkor is. Napos és felhős időszakok váltják majd egymást. Szombaton több, vasárnap már kevesebb helyen lesz eső, zápor, zivatar. Gyengülő szél mellett 20-21 fokos maximumhőmérsékletre van kilátás.