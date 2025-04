Sorosékkal is kapcsolatban állt a bíró, aki szabadon engedte a csepeli droggyár gyanúsítottjait

Óriási felháborodást keltett, hogy a bíróság a napokban szabadon engedte a csepeli droglabor három gyanúsítottját.

A rendőrségi nyomozás felügyeletét ellátó ügyészség letartóztatást indítványozott, ugyanakkor a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) az egész közvéleményt megdöbbentve úgy döntött, hogy szabadon engedi a gyanúsítottakat.

A három gyanúsított közül kettő esetében Matusik Tamás döntött.

Matusik neve akkor vált ismertté a hazai közéletben, amikor David Pressman amerikai nagykövettel kétszer is találkozott.

Ezek a találkozók bírósági körökben és a nyilvánosságban felháborodást keltettek. Az OBT próbálta megmagyarázni, hogy rutinszerű megbeszélés volt, de Varga Zs. András, a Kúria elnöke rámutatott, hogy az ilyesmi a fogadó állam intézményeinél szokásos, nem pedig a nagykövetségen.

A bíráknak szigorú szabályokat kell betartaniuk

A botrányról akkor ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég igazgatója megírta véleményét az Origónak, aki szerint az elmúlt évek során számos esetben vizsgálták azt a kérdést, hogy egy bíró egy adott esetben sértett-e jogszabályt vagy etikai rendelkezést egy-egy politikainak minősített cselekedettel.

Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a bírák esetében a politikai tevékenység más megítélés alá esik, mint más jogi hivatásrendeknél.

A vonatkozó etikai szabályok egyértelmű eligazítást adnak, a Bírák Etikai Kódexe szerint a bíró az ítélkező tevékenysége során mindenféle befolyástól, nyomástól, fenyegetéstől és egyéb beavatkozástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Továbbá a bíró munkája során a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. Az ügyek eldöntésében — az anyagi és eljárásjogi szabályok keretei között, összhangban a saját lelkiismeretével — szabadságot élvez, döntéseit függetlenül hozza meg. Ifj. Lomnici Zoltán szerint hangsúlyozandó mindez annak kiemelése mellett, hogy ezen szabályok egybevetése a konkrét esettel csak az arra jogosított hatóságok feladata lehet.

A NEMZETKÖZI GYAKORLATOT ÁTTEKINTVE SZOKATLANNAK MINŐSÍTHETŐ A BÍRÓI TESTÜLET KÉT TAGJÁNAK TÁRGYALÁSA EGY KÜLÁLLAM NAGYKÖVETÉVEL.

Ez abból a szempontból is fontos lehet, hogy az Egyesült Államokban szövetségi és állami szinten is arra törekednek, hogy a bírói hatalmi ágba vetett bizalmat ne csorbítsa más hatalmi ágak beavatkozása vagy külső államok hatalmi szerveinek beavatkozása. Azzal még a jogban járatlan polgárok is tisztában vannak, hogy a jogalkotás és a jogalkalmazás egymástól elkülönül, és a bíróságok feladata kizárólag a jogszabályok értelmezése és alkalmazása.

A MINDENKORI AMERIKAI NAGYKÖVETNEK TISZTÁBAN KELL LENNI AZZAL IS, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMÁNYOS RENDSZERÉBEN AZ ELNÖKI (VÉGREHAJTÓI) HATALOM FÜGGETLEN AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSTÓL.

Az amerikai elnök csak kétféle módon befolyásolhatja a bírói hatalmi ágat: a szövetségi bírák és a Legfelsőbb Bíróság tagjainak kinevezésével (amerikai alkotmány II. cikkely 2. § második bekezdése), valamint kegyelmezési jogának gyakorlásával (II. cikkely 2. § első bekezdés).