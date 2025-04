Még a konvoját is megállította Ferenc pápa Budapesten, hogy odamehessen a gyerekekhez

Éppen két esztendeje, hogy apostoli látogatást tett Budapesten a napokban elhunyt Ferenc pápa, akit szombaton helyeznek végső nyugalomra. A magyarok iránti kivételes figyelmének egyik bizonyítéka, hogy – ha nem is hivatalos, apostoli látogatás keretében, de – korábban már üdvözölhettük őt a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, két esztendővel előtte pedig a csíksomlyói nyeregben is. A 2023-as apostoli látogatás kivételes alkalom volt Magyarország történetében, így nemcsak hatalmas várakozás, de nagyon alapos és aprólékos szervezés előzte meg és kísérte azt. Ennek a szervezésnek az egyik kulcsembere volt Sebő Balázs, aki – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtóosztályának vezetőjeként – a sajtófőnöki feladatokat látta el a pápalátogatás idején. Ő idézte most fel az Origónak az egyházfő halálának szomorú apropóján az akkori eseményeket, a Ferenc pápa személyével kapcsolatos legszebb emlékeit és azokat a benyomásokat, amelyek talán egész életében elkísérik.

„Ha röviden kellene jellemeznem Ferenc pápát, akkor azt mondanám: végtelenül kedves ember volt, kivételes kisugárzással” – fogalmazott Sebő Balázs, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztályának vezetője, aki egészen közelről kísérhette az egyházfőt háromnapos budapesti tartózkodása során. Úgy emlékezett vissza: amikor Ferenc pápa megjelent egy teremben, egy templomban, vagy akár olyan helyen, ahol sok ezren várták – a nagy szabadtéri szentmisén vagy a Papp László Sportarénában –, mindenki figyelmét egy pillanat alatt el tudta ragadni. „Azt hiszem, ez volt az ő legerősebb személyes varázsa: akár négyszemközt találkozott vele az ember, akár több ezres tömegben, úgy érezte, hogy személyes, szoros és közvetlen kapcsolatba került a pápával” – erősítette meg. Mindenkire tényleg odafigyelt, ami nagyon különleges tulajdonság egy olyan ember esetében, aki naponta sokakkal találkozik – fűzte hozzá, felidézve, hogy ez a figyelem a budapesti látogatást végigkísérte. Kivételes szeretettel fordult a magyarok felé A pápa számos jelét adta a magyarok iránti szeretetének, és ezt Sebő Balázs is gondolkodás nélkül megerősítette. „Nem csak abból, amit mondott, vagy ahogy rólunk, magyarokról beszélt, de a gesztusaiból is egyértelműen kiderült. Amellett, hogy kétszer is ellátogatott Magyarországra, ne feledkezzünk meg a csíksomlyói szentmiséről sem, ami a romániai apostoli látogatás keretében valósult meg ugyan, ő mégis messa ungheresének, azaz magyar misének nevezte”. Ferenc pápa szentmisét pontifikál a csíksomlyói hegynyeregben, Erdélyben 2019. június 1-jén

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd / MTI/Koszticsák Szilárd A sajtófőnök elmondása szerint Ferenc pápa pontosan tudta, hogy ott, a csíksomlyói nyeregben magyarok voltak, és úgy is tartotta számon, hogy pápaként háromszor ment el a magyarokhoz. A magyarok iránti kivételes szeretetének hátterében az állhat, hogy – idézte fel Sebő Balázs a Ferenc pápa visszaemlékezéseiből is ismert történetet – fiatal pap korában Argentínában az oda menekült magyar angolkisasszonyokhoz járt misézni, gyóntatni. Jó kapcsolat alakult ki a magyar apácák és Bergoglio atya között, sokszor elhívták magukhoz ebédelni, és meséltek neki Magyarországról, a menekülésük körülményeiről. „A magyar apácáknak hála, Ferenc pápa a földteke túlsó felén pontosan tisztában volt azzal, mi történt velünk a II. világháború után, vagy 1956-ban”.

Ferenc pápa és Sebő Balázs a budapesti apostoli látogatáson, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2023-ban

Fotó: Divisione Produzione Fotografica Az Origo kérdésére, miszerint az újságírószakma szempontjából „hálás” egyéniség volt-e Ferenc pápa, Sebő Balázs határozott igennel felelt. Ahogy kedves volt más emberekkel, éppen úgy nagyon-nagyon kedves volt az újságírókkal is – mondta. „Nem csak a magyarországi látogatásai, de minden külföldi útja alkalmával az újságíróknak szentelte a teljes figyelmét utazás közben, a repülőgépen. Amikor a gép a levegőbe emelkedett, végigsétált a gépen és minden újságírót személyesen üdvözölt. Majd megkezdődtek a sajtótájékoztatók, amelyek a repülőút hosszától függően akár órákig is tartottak. Mindezt talán minden repülőgépes utazásán megtette.”

Nem a protokoll érdekelte, hanem az emberek Sebő Balázs az esemény sajtófőnökeként számtalan olyan momentum szemtanúja, részese is lehetett, amely nem a nyilvánosság előtt történt, vagy nem kapott sajtóvisszhangot. Ezek közül felidézte az egyik alkalmat, ami Ferenc pápa hivatalos programján kívül valósult meg. Ide látogatásakor a Szentatya személyes kérése volt, hogy a hivatalos programokon kívül, a vatikáni küldöttség és a nyilvánosság kizárásával szeretne meglátogatni beteg gyermekeket, vigyük el őt hozzájuk. Ennek eleget is tettünk, így Ferenc pápa az egyik reggelen, még a hivatalos program megkezdése előtt ellátogatott a Vakok Batthyány-Strattmann László otthonába. Akik ott voltunk, mind felemelő pillanatok tanúi lehettünk. A pápa minden beteg – látásában vagy mozgásában korlátozott – gyermekhez odament és megsimogatta” – emlékezett vissza a sajtófőnök, aki szerint a „csodás” találkozások ezzel nem értek véget, mert a helyszínről a Rózsák terei Szent Erzsébet-templomba indultak, ahol később szegény emberekkel találkozott a Szentatya. Ferenc pápa gyerekekkel és fiatalokkal találkozik a Vakok Boldog Batthyány Strattman László Otthonában

Fotó: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia/Ferenc2023.hu „Ehhez Budáról át kellett menni Pestre, ami viszonylag hosszú autóút volt. Útközben azt látta a Szentatya az egyik utcasarkon, hogy gyerekek, fiatalok énekelnek, imádkoznak. Mint később kiderült, az egyik helyi katolikus iskolából vonultak ki, mert megtudták, hogy arrafelé halad el Ferenc pápa konvoja… A Szentatya megállította a konvojt, kiszállt az autójából – itt szeretném felidézni, hogy betegsége miatt nagyon nehezen mozgott –, odament a fiatalokhoz, üdvözölte őket, meghallgatta az éneküket, imádkozott velük és még ajándékot is adott nekik. Egy budapesti utca sarkán imádkozott a pápa… A biztonságiak persze nem örültek a „magánakciónak”, de Ferenc pápát ez a legkevésbé sem zavarta. Megáldotta a gyerekeket, visszaszállt az autóba, és indult tovább a konvoj a Rózsák terére... A Szentatya szívesen mozgott az emberek között Budapesten: ugyancsak egy hirtelen elhatározásból, a hivatalos programtól eltérve és mindenkit meglepve, a Szent István-bazilikában tartott szentmise után nem szállt be a rá várakozó autóba, hanem amikor az ajtón kiérkezve meglátta az őt ünneplő tömeget, a bazilika hosszú lépcsősorán, nyilván fájdalmak közepette, de boldogan lement az emberek közé – mesélte el Sebő Balázs.

Ferenc pápa a hívek körében 2023-as budapesti látogatásán, a Szent István-bazilika előtt

Fotó: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia/Ferenc2023.hu S ha már a meglepetéseknél tartunk: Ferenc pápa rögtön a megérkezésekor bizonyítékát adta annak, hogy nagy örömmel érkezett hozzánk. A sajtófőnök elmondta, hogy előzetesen arról tájékoztatták őket, hogy a Szentatya egy speciális lifttel hagyja el a repülőgépet, majd átül egy kerekesszékbe és azzal megy oda az őt üdvözlő, fogadó emberekhez. Ehhez képest a pápa a megérkezése után félretolta a kerekesszéket, majd lassan odasétált a rá várakozó száz gyermekhez, akik az ő számára minden politikusnál fontosabbak voltak. Úgy gondolkodott, hogy megtiszteli, a lábával érinti a magyar földet, ahová apostoli látogatásra érkezett. Óriási pillanatok voltak! Gyerekek fogadják Ferenc pápát a Liszt ferenc Nemzetrközi repülőtéren, az apostoli látogatás kezdetén

Fotó: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia/Ferenc2023.hu Csodálatos életút, méltó lezárás Ferenc pápa budapesti látogatásának második évfordulója után bekövetkezett halála – fogalmazott Sebő Balázs – mélyen lesújtotta, de egy kissé meg is lepte őt. „Mindannyian tudtuk, hogy nagyon beteg, de aztán úgy tűnt, hogy csodával határos módon egy kicsit jobban van. Megrendítő volt hallani, hogy meghalt, úgy, hogy egy fél nappal korábban még a híveket üdvözölte a Szent Péter téren. Ahogy Budapesten is láthattuk, ő akkor érezte jól magát, amikor az emberek, a hívek között lehetett. Azt hiszem, az, hogy húsvéthétfőn szólította őt magához a Mennyei Atya, egy nagyon csodálatos életút méltó és szimbolikus lezárása.”

