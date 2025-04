Még nagyobb dugók jöhetnek Budapesten, ha megvalósul Karácsony legújabb terve

A főváros 2030-ig, hatmilliárd forint pályázati pénzből tervezi megvalósítani a budapesti bringasztrádát, amelynek három fontos szakasza lesz: a Nagykörút, az Üllői út és a Váci út. A BKK most társadalmi egyeztetést indított a Váci út bringasztrádáról, ami a Victor Hugo utca és a Csángó utca között csaknem 1 kilométer hosszan húzódna.

A látványtervek szerint az autósok a jelenlegi három sáv helyett csak kettő maradna mindkét irányban, a közúttól védett, 2 méter széles sztráda hol a jelenlegi parkolóhelyek helyén létesülne, hol a járdák keskenyítésével jönne.

A terv megvalósulása újabb dugókat eredményezhet a fővárosban.

A Váci út mindkét oldalán fut majd a bringasztráda

„A Váci út Lehel tértől a Csángó utcáig tartó részén a BKK megújítja a járdákat és a zöldfelületeket; biztonságosabbá teszi és akadálymentesíti a mellékutcák torkolatait, valamint felülvizsgálja a parkoló- és rakodóhelyek elhelyezkedését” – áll a BKK közleményében. A csaknem 1 kilométer hosszú, minimum két méter széles sztráda irányhelyes lesz, azaz a Váci út mindkét oldalán húzódik majd.

Így néz ki most a Váci út. Fotó: Google Map

És így néz ki majd a bringasztrádával a Váci út. Fotó: BKK

A járda egy része, és parkolóhelyek is eltűnnek

Az ötlet a BKK bevallása szerint is lefelezi a járdák jelenlegi szélességét. „A Váci út járdáinak jelentős részét jelenleg parkoló autók foglalják el, és a parkolóhelyeket sokszor a járda gyalogosok számára fennmaradó részén közelítik meg. Így a 11-12 méter széles járdából a gyalogosoknak 5-6 méter marad. Az átalakítással az úttestre tesszük át a parkolóhelyeket, a felszabaduló felületen pedig folytonos zöldsávot és kerékpárutat hozunk létre” – írta a BKK közösségi oldalán. A BKK tehát azt is közli, hogy felülvizsgálják a parkolóhelyeket és azt is, hogy átteszik őket az úttestre, az intézkedés után vélhetően jóval kevesebb parkolóhely marad majd a Váci úton.

Lefelezik a járdák szélességét. Fotó: Facebook

A szakemberek közlekedésbiztonsági szempontból is aggályosnak látják Karácsony bringasztrádáját. A betorkoló mellékutcáknál ugyanis a kanyarodó autósok és kerékpárosok keresztezik majd egymást, ami konfliktuspont és veszélyforrás lehet. Dr. Kovács Kázmért, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke korábban a bringasztrádáról azt mondta, hogy az intézkedés ismét „alig burkolt törekvés az autózás fővárosból történő kiszorítására”.