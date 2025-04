Menczer Tamás: Felújítják a Pátyot Telkivel összekötő utat

„Köszönöm az önök türelmét. Tudom, hogy ez egy hosszú-hosszú ideje várt fejlesztés” – fogalmazott Menczer a bejelentésben.

A videóban elhangzottak szerint a fejlesztés részeként kétrétegű burkolatot kap az útszakasz, és megoldják a vízelvezetést is – nemcsak a lakott területeken, hanem azokon kívül is. Emellett rendezik a jelenleg rendezetlen buszmegállókat, peronokat építenek, valamint gyalogátkelőhelyet létesítenek az Arany János utcánál, közvilágítással együtt. A Bóbita utcánál új csatlakozás is készül.

„Tehát amire szükség van, az mind meglesz”

– mondta Menczer.

A térség országgyűlési képviselője emlékeztetett arra is, hogy korábban már megépítették a pátyi lehajtót és a nyugati elkerülőt, ezekre 6 milliárd forintot fordítottak. Az újabb 1,7 milliárdos beruházással folytatják a térség közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését.