Menczer Tamás: Háborúért tagság – ez a brüsszeli ajánlat Ukrajnának

A kommunikációs igazgató egy korábbi parlamenti felszólalását ábrázoló videóban kifejtette: „És ha már Ukrajna uniós tag, ugye nagyon gyorsan be akarják hozni, és tulajdonképpen már most is úgy kezelik, mint egy uniós tagot.

Ha (Ukrajna) hivatalosan is uniós taggá válik, akkor lehet is odaküldeni az európai és magyar katonákat, ahogyan ezt a Tisza Párt politikusa, Brüsszel Péter tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz (…) el is mondta.

„Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink” – vágták be a Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnöktől származó idézetet.