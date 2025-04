Menczer Tamás: Ez Brüsszel Péter. Áruló. Ő ilyen

Politikai számításból, szándékosan kárt okoznak a magyar embereknek. Ez a magyar emberek elárulása! Ez Brüsszel Péter. Áruló. Ő ilyen. Mindig ilyen. A családjának is szándékosan kárt okozott, a családját is elárulta a saját politikai karrierje érdekében. Aztán a barátait. Most a hazáján a sor