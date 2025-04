Menczer Tamás: Döntsünk mi Ukrajna uniós tagságáról!

Hát azt mondták, hogy a magyaroknak talán, mondom még egyszer, majdnem 60%-a támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ők teljesítették a brüsszeli megrendelést, a brüsszeli parancsot végrehajtották. A mi álláspontunk azonban az, hogy a magyarok véleménye az most fog kiderülni. Most indul a voks 2025, és majd most lesz lehetőség valóban arra, hogy a magyarok elmondják, hogy mit gondolnak Ukrajna uniós tagságáról, és erről ne a fejünk felett Weber vagy von der Leyen döntsön.