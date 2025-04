A magyar messiás Rómába megy

„Akiknél a legszentebb érzelmek is merő póz csupán, amikor az úgynevezett feledhetetlenjeik ravatalánál a velőt rázó circumdederunt fel-fel hangzik s közben az idegenek soraiból egy-egy elfelejtett zokogás is feltör, azon tűnődnek, vajon mennyi is maradt a boldogult után részükre, s feketeszegélyes zsebkendőik mögül fürkészve nézik mérhetetlen fájdalmuk hatását” – írta Benzsay Gida 1914-ben.

Több mint száz év telt el a fenti sorok megszületése óta, de az embertípus maradt.

Ecce homo.

Sűrű Peti menetrendje, a közösségi média sosem alszik. Húsvétvasárnap szerelmes fotó az új, csereszavatos kedvessel, villan is 132 fog, a felhőtlen boldogság Facebook-nyomatéka.

Bár húsvéthétfő már nem a keresztény ünnepkör része, a néphagyomány mégis további posztokat követel, így Peti Hollókő felé veszi az irányt, Magyarország egyetlen olyan falujába, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján, ergo világszerte ismert.

Itt patikamérlegen készített ütemterv szerint kezd spontán locsolkodásba, talpig népviseletben, pöttyös zománcvödörből zúdítja a vizet helyi hívei nyakába, miután a mindenkori középső csoportos Pistikéket lepipáló átéléssel szavalt el egy locsolóverset.

Hat posztot ért a palócfalu, összesen 33 fotót és két videót: Peti locsol, Peti kerámiázik, Peti pertut iszik, Peti a csoportkép közepén feszít, Peti vödröt cipel, Peti süteményes tányért tart, Peti süteményes tányért visz, Peti piros tojást mustrál, Peti saját monogramos kerámiát néz, Peti Krisztust farag, Peti népviseletben mosolyog, Peti kezet fog egy lovasrendőrrel, Peti bicskával uzsonnázik, Peti zongoraszólót hallgat, Peti a tájat fürkészi, Peti kislányok vállára teszi a kezét, Peti szelfizik, Peti távolba révedő tekintettel igazítja a mandzsettáját, Peti, Peti, Peti.

Egy poszt azért jutott a Szentatyának is, ave admin.

A holtak ráérnek, a kegyelet megvár. Így legalább marad idő az önreklámra, abból sosem elég, büszke is a Peti, hogy a YouTube után már a TikTokon is beelőzte Orbánt, ráadásul egy fillért sem költött a projektre. Ha ő mondja...