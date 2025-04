Mivel fogunk fűteni 10 év múlva? AI-vezérelt hőszabályzás és természetes hűtőközegek formálják a jövőt

A fosszilis energiahordozók drágulása és a környezeti kihívások egyre sürgetőbbé teszik az alternatív, megújuló energiaforrásokra való átállást, valamint az intelligens vezérlőrendszerek széles körű alkalmazását. Ebben a szegmensben is megkerülhetetlenné vált az AI használata, hiszen egy szoftveres megoldással akár további 10-20 százalékos energiamegtakarítás érhető el.



Zöldenergia a hűtés-fűtésben



„A zöldenergia térnyerése egyértelműen meghatározza a jövőbeli hűtő-fűtő technológiákat. A napenergia kiaknázása nem csupán elektromos berendezéseink üzemeltetését teszi lehetővé, hanem akár a hőszivattyús rendszerek hatékonyságát is növeli. A villamosenergia-hálózattól való függőség csökkentésével ezek a rendszerek nemcsak fenntarthatóbbá, hanem gazdaságosabbá is válnak.” - hangsúlyozza Antal Mihály, a Gree légkondicionálók műszaki szakértője.



A hőszivattyú kifejezést általában levegő-víz rendszerű berendezésekre használjuk, vagyis olyan rendszerekre, amelyek a külső környezeti levegő segítségével vizet melegítenek, és így állítanak elő fűtési energiát vagy használati melegvizet. Azonban egy általános klímaberendezés is hőszivattyú.



„Egy hőszivattyú megújuló energiaforrásokat használ, így kevesebb szén-dioxid kibocsátásával tud fűteni, hűteni vagy használati melegvizet előállítani. Az innováció nemcsak a hatékonyság növelésében, hanem a kisebb környezeti terhelés szempontjából is optimálisabb megoldást jelent a hagyományos fűtési rendszerekkel szemben” - magyarázta a Gree szakembere.



Ahhoz, hogy a hőszivattyúk minél kisebb környezeti terheléssel működjenek, egyre jelentősebb fejlesztési irány a természetes hűtőközegek alkalmazása.



„A jelenleg használt hűtőközegek már nem károsítják az ózonréteget, az ilyen hűtőközegek használata már régóta tiltott. A levegőbe kerülésük azonban hozzájárul a globális felmelegedéshez. Ezért a telepítő szakembereknek megfelelő képzésekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy tudják, hogyan kerüljék el a gázok légkörbe jutását” - emelte ki a Gree légkondicionálók műszaki szakértője.



A szintetikus hűtőközegeket felváltó természetes anyagok használatának célja, hogy a hőszivattyúk alkalmazása tovább csökkentse az ökológiai lábnyomunkat. „Ezek a természetes hűtőközegek, mint a szén-dioxid vagy a propán, a továbbiakban nem járulnak hozzá a környezetünk melegedéséhez. A jövőben egyre elterjedtebbek lesznek azon hőszivattyúk, melyek természetes hűtőközegeket használnak.” - tette hozzá Antal Mihály.



Mesterséges intelligencia az otthonokban



Az AI-alapú vezérlés képes optimalizálni az energiafelhasználást és előre jelezni a hőmérséklet-változásokat, ezzel csökkentve az üzemeltetési költségeket. A mesterséges intelligencia alapú rendszerek alkalmazkodóképességük, algoritmusuk révén folyamatosan tanulják a felhasználói szokásokat, ezzel csökkentik az energiafelhasználást és növelik a komfortérzetet. A klímatechnikában ezzel a szoftveres megoldással további 10-20 százalékos energiamegtakarítás eszközölhető ki.



„Az okosotthon-rendszerekbe integrált hűtő-fűtő klímaberendezések egyik nagy előnye, hogy távolról is irányíthatók. Így az otthonunk már a kívánt hőmérséklettel vár minket, mire betoppanunk. Ezzel jelentős megtakarítást is elérhetünk, hiszen a készülék csak akkor működik, amikor valóban szükséges. Az olyan fejlett algoritmusok, amelyek az időjárás-előrejelzések alapján módosítják a fűtési és hűtési beállításokat, tovább növelik a rendszerek hatékonyságát.”



A Gree klíma profija példaként említette a Gree Smart One és Gree Airy modelleket, amelyek fejlett AI-vezérléssel rendelkeznek, az okosotthon rendszerekbe pedig minden Gree berendezés integrálható.



Fejlesztések a hőveszteség csökkentéséért



A fenntartható klímatechnológia egyik kulcsa az épületek megfelelő hőszigetelése. Az energiatakarékos rendszerek csak akkor tudnak optimálisan működni, ha a felhasznált hőenergia nem vész el feleslegesen. A modern szigetelőanyagok és innovatív építési technológiák révén egyre hatékonyabb hőmegtartás valósítható meg, mely csökkenti a fűtési és hűtési igényt egyaránt.



„Az egészségmegőrzés is egyre nagyobb szerepet kap a modern klímatechnológiában. A fejlett légszűrő rendszerek, például az UV-szűrők, a Cold Plasma technológia vagy a páratartalom-szabályozók nem csupán komfortosabbá, hanem egészségesebbé is teszik a beltéri levegőt. Az allergének, baktériumok és vírusok kiszűrésével ezek a rendszerek hozzájárulnak a jobb életminőséghez. A friss levegő betáplálásának biztosítása például a Gree Airy hővisszanyerős rendszerével, további olyan innovatív megoldás, amely lehetővé teszi a hatékony szellőztetést anélkül, hogy jelentős hőveszteség keletkezne.” - magyarázza a Gree műszaki kollégája.



A jövő hűtő-fűtő technológiái egyértelműen az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és az intelligens vezérlés irányába haladnak. A megújuló energiaforrások integrálása, az okosvezérlés, a fejlett szigetelési megoldások és az egészségtudatos klímatechnológia együttesen meghatározzák az épületgépészet következő évtizedeinek fejlődési irányait.