Mráz Ágoston Sámuel: Megbízást teljesített a Republikon Intézet az ukránpárti kutatással

Egy hónap leforgása alatt négy közvélemény-kutató is mérte, hogy viszonyulnak a magyarok Ukrajna Európai Uniós csatlakozásához. A Republikon Intézet legfrissebb felmérése szerint a magyarok 47%-a támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióba, és hajszálnyival kevesebb, mindössze 46% ellenzi azt. A Republikon felmérése már csak azért is meglepő, mert korábban a Nézőpont Intézet, a Medián és a Századvég is kutatta, hogy miként vélekedik a magyar lakosság Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, és mindhárom közvélemény-kutatásban az jött ki, hogy a magyarok nagyobb százalékban elutasítóak a kérdésben.

A Medián kutatásában 56% ellenzi Ukrajna tagfelvételét az EU-ba.

A Századvég felmérésében 71% inkább nem támogatná, és mindössze 21% támogatná Ukrajna uniós csatlakozását,

míg a Nézőpont Intézet felmérésében 67% nem támogatná, és 25% támogatná a szomszédos országos csatlakozását.

A Nézőpontnál az összes demográfiai csoport elutasító

A Nézőpont Intézet kutatása nem talált olyan társadalmi csoportot, amelyben ne lenne legalább abszolút többségben Ukrajna felvételének elutasítottsága.

„Nem találtunk olyan demográfiai csoportot, ami többségében pozitívan nyilatkozott volna, mindegyik csoportban (nemre, korra, iskolázottságra, lakóhelyre való tekintet nélkül) legalább 50% feletti arány volt, aki nem támogatta Ukrajna Európai Uniós csatakozását” – mondta az Origónak a Nézőpont kutatásáról Boros Bánk Levente, Nézőpont Intézet vezető-helyettese.

Dollárok és eurók is gurultak a Republikonba

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint ravaszul tették fel a kérdést a Republikon Intézetnél. A szakértő jelezte, hogy a felmérésben két válaszlehetőség volt, az egyik az, hogy Ukrajna könnyített feltételekkel legyen az unió tagja, a másik pedig, hogy a többi jelentkezőre vonatkozó feltételek teljesülésével.

Láthatóan megbízást teljesített a Republikon Intézet, amikor ezt az eredményt publikálták, és mindent elkövettek azért, hogy az ukrán csatlakozás szempontjából kedvező szám jöjjön ki

– mondta a Magyar Nemzetnek Mráz, majd megjegyezte, hogy a Republikon a kutatásait az Európai Unió támogatásával végzi.