Muri Enikő: Rohadt ijesztő volt azt olvasni, hogy el fogják vágni a torkomat

Sugarloaf

Fotó: Vas András

Körülbelül hat perccel az előadás előtt jött rám egy pánikroham, de össze kellett szednem magam pillanatok alatt. A »show must go on« jeligére el kellett kezdeni az előadást, nem volt mese

– mondja a színésznő. „A történtek óta még nem volt nyilvános koncertünk, amiről tudni kell, hogy mi utána szoktunk találkozni a rajongókkal. Most elgondolkodtunk, hogy akkor most ez hogy lesz? Vinnünk kell magunkkal testőrt? Vissza kell csavarnunk az eddigi közvetlenségünkből?” - teszi fel a kérdéseket Tóth Szabi. „Szerintem erre az a megoldás, hogy óvatosan, tapogatózva, mint egy menhelyről szabadított kisállatnak, nekünk is úgy kell elkezdenünk visszaszokni az emberek közé. De erről nem én tehetek!” - mondja Enikő, aki azért a pozitív dolgokat is észreveszi. „Van olyan néző, aki megvár az előadás után, történetesen egy kislány, és elmondja, hogy veled vagyunk, és egy dologért dobog a szívünk. Szóval természetesen van pozitív oldala is, csak az emberi agy egy kicsit hülyén van összerakva: a rossz dolgok nagyon mélyre tudnak menni, azokból jóval nehezebb a felocsúdás.”

A művészetükön keresztül mondanak kritikát

„Bánt minden szó, mi vérlázító” – énekli Muri Enikő a Kedves kommentelő! című dalukban. A szöveg nagy észét Muri Enikő írta, de még azelőtt, hogy posztolta volna az Orbán Viktorral közös képet. „A szöveg nem egy szép elbocsájtó üzenet, egy-két helyen odamondogattunk mi is. Ennél durvábbra készült a szöveg, de finomítottunk. Szívünk szerint a durvább verziót jelentettük volna meg, de akkor ellentmondanék saját magamnak is” – mondja Enikő. Szabi azt meséli, hogy benne tavaly ősszel fogalmazódott meg, hogy szeretnének egy ilyen dalt csinálni, de sokáig csak a címe volt meg.

Elegánsabb dolog az, hogy a művészetünkön keresztül mondunk kritikát erről a társadalmi jelenségről, ahelyett hogy belemegyünk bármilyen adok-kapok kommentszekcióba.

Ha ez a dal valakinek felnyitja a szemét arra, hogy egy fokkal szofisztikáltabban írja meg a kommentjét, akkor már mindenki nyert” – mondja Tóth Szabi.