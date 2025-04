Bár lehet gyönyörű a műszempilla, nem is tudja, milyen veszélynek teszi ki a szemét

A szépségért meg kell szenvedni – tartja a mondás. Az ár azonban egyáltalán nem mindegy, márpedig a Semmelweis Egyetem most arról publikált egy tudományos cikket, hogy milyen negatív egészségügyi hatással járhat a műszempilla. Az egyetem adjunktusa is tisztában van azzal, hogy a különböző szépészeti beavatkozások sokak számára vonzó megoldásnak tűnnek, de hangsúlyozza, hogy érdemes azért tisztában lenni, hogy a szempillaragasztó sokaknál allergiás reakciót, szélsőséges esetben még nehézlégzést is okozhat, ami kórházi ellátást igényelhet.

Dr. Barcsay-Veres Amarilla, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusa elmondta, hogy komoly kockázatot jelenthetnek szemünk, illetve saját szempillánk egészségére a különféle szépészeti beavatkozások, mint a szempillalifting, vagy a műszempilla. A szempillalifting lényegében egy lamináláshoz hasonló eljárást takar, ami során szempilláink úgy válnak sokkal láthatóbbá és hangsúlyosabbá, hogy nem kell hozzá mű pillákat illeszteni rájuk. A kép illusztráció

Fotó: Shutterstock A műszempilla egyáltalán nem veszálytelen Leggyakrabban a műszempilla ragasztóban található, a gyorsabb száradást elősegítő vegyi anyagok okoznak panaszt az arra érzékenyeknél. Ezek a panaszok jelentkezhetnek akár azonnal, pár órán belül, de akár évek elteltével is – írja a Semmelweis Médiasarok. Az akkut, hirtelen kialakuló panaszok legtöbbször szemvörösséggel, szemhélyduzzanattal, viszketéssel, fájdalommal vagy könnyezéssel járnak együtt. Ha már a szempilla ragasztás/lifting közben, vagy azt követően a szemünk nyitogatása során tapasztalunk kellemetlen tüneteket, akkor érdemes hűsítő borogatást tenni a szem környékére, eltávolítani a ragasztót és adott esetben orvoshoz fordulni. A szemészeten ilyenkor megvizsgálják, hogy nem jutott-e esetleg ragasztó a szemhéj alá, ami a zavaró tüneteket okozza. A kép illusztráció.

Fotó: Hayley Kim Studios / Unsplash Azért sem érdemes félvállról venni, ha a szépészeti beavatkozás kellemetlen tünetekkel jár együtt, mert szaruhártya-gyulladás, de rosszabb esetben szaruhártya-fekély is kialakulhat, amely tartós látáskárosodással is járhat. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek a tünetek nem csak az első alkalomnál, hirtelen fellépő allergiás reakció következtében jelentkezhetnek, hanem például éveken át tartó műszempilla viselés következtében is kialakulhatnak egy adott ponton. Sőt, előfordul olyan is, hogy a többszöri műszempilla viselés fokozza az allergiás reakciók mértékét, így szélsőséges esetben köhögést, légszomjat vagy mellkasszorítást is érezhet az, aki a ragasztóra vagy annak gőzére túlzott válaszreakcióval reagál. Az atópiás személyek, akiket ekcémával, allergiás náthával vagy asztmával diagnosztizáltak, nagyobb eséllyel reagálnak érzékenyen a ragasztóban található anyagokra. Számukra fokozott elővigyázatosság ajánlott – hívja fel a figyelmet Dr. Barcsay-Veres Amarilla.

A leggyakrabban azonban szemhélyszéli gyulladás, úgynevezett blepharitis alakul ki a műszempillával rendelkezőknél. A gyulladást a bőr felszínén elszaporodó baktériumok okozzák, aminek hátterében sokszor a nem megfelelő szemhigénia áll. A műszempilla esetében fokozott ennek a veszélye, ugyanis a pillák tövében könnyebben megtapadnak a baktériumok, amiket a sűrűn rakott műszempillák miatt egyébként is nehezebb eltávolítani. A blepharitis legtöbbször: vöröses szemhéjszéllel

és bőrhámlással jár

és a szempillatöveknél korpára hasonlító hámtörmelékek megjelenésével kezdődik, majd legtöbbször váladékos szemgyulladásba csap át. A gyulladás során a saját szempilláink is sérülnek, megritkulnak vagy akár ki is hullanak. Az egyetem adjunktusa szerint az érintettek gyakran panaszkodnak arra, hogy a műszempilla eltávolítása vagy szempillalifting után a korábbinál is kevesebb szempillájuk van. Műszempilla felrakatása után egyáltalán nem ritka a vörös szem

Fotó: Shutterstock A teljes gyógyulás hetekig is eltarthat Felülfertőzés esetén antibiotikumos szemcsepp, és teafa kivonattal átitatott nedves kendő használata ajánlott. A szakember elmondta, hogy a műszempilla és a kontaktlencse együttes használata tovább növeli a fertőzést, a baktériumok ugyanis a kontaktlencsével könnyebben a szembe kerülhetnek. Fontos, hogy nappali használatos lencsében nem szabad aludni. A Semmelweis Egyetem oktatói hangsúlyozzák továbbá, hogy a kevés folyadékfogyasztás, a túl hosszú ideig tartó szemcsepp használat vagy a rossz sminkelési szokások is ronthatnak a szemhéj állapotán. Emellett a digitális eszközök egyre gyakoribb használatakor sokszor elfelejtünk rendszeresen pislogni és ezáltal ritkábban kerül fel a nedvesítő könnyréteg a szemfelszínre. Szemirritációt enyhítő praktikákat otthon is elvégezhetünk, erről egy oktató videót is feltöltöttek az oldalukra.

