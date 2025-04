Mutatjuk a legcukibb körözöttek listáját!

Körözi őket a rendőrség, de kinézetük miatt tuti, hogy bárki beengedné őket az otthonába címmel jelent meg egy írás a BAON vármegyei portálon. A cikkben hosszú listában állították össze a rendőrség által körözött különféle állatokat. Van itt minden a galambtól kezdve, kiskutyán át egészen lóig.

Nyolc éve tűnt el szegényke (Forrás: police.hu)

Természetesen ezeket az állatokat nem valami súlyos bűncselekmények miatt keresik a hatóságok. Éppen ellenkezőleg, ők sajnos eltűntek. A különféle állatok eltűnése sajnálatos módon gyakori jelenség. Minden esetben komoly aggodalmat is okoz szerető gazdáiknak. Valamint akárcsak az emberek, az

állatok is erős stresszt élhetnek át, ha eltévednek, vagy elszakadnak gazdáiktól,

megszokott környezetüktől. Ilyen esetekben a rendőrség és az állatvédő szervezetek kiemelt figyelmet fordítanak az eltűnt kedvenceik felkutatására és szerető gazdáikhoz való visszajuttatáshoz. A cél, hogy az elkóborolt házi kedvencek visszakerüljenek szerető otthonaikba.

Két hónapja keresik, reméljük nem sokáig (Forrás: police.hu)

Nyilvánvalóan az állatok semmi rosszat nem csináltak és nem is kezelik őket bűnözőként, mégis a körözés egy hatékony eszköz megtalálásukban. A nyilvánosság sokat segíthet kézre kerítésükben. Ha valaki felismerné őket, ne habozzon! értesítse a hatóságokat, hogy mihamarabb visszakerülhessenek gazdáikhoz. A listán rengeteg fajta megtalálható. Van itt kutya, macska, madár, ló, vagy bármilyen más házi kedvenc.

ezt a békés szarvasmarha üszőt is keresik (Forrás: police.hu)

Az egyik legnépszerűbb kedvenc még mindig a kutya. Sajnos sok is tűnik el közülük. Az egyik legrégebbi keresett közülük már nyolc éve tűnt el. Egy másikuk, egy Közép-ázsiai juhászkutya pedig alig két hónapja. Postagalambot és macskát is keresnek. A mondás szerint a magyar lovas nemzet, és ez még ma is élénken él sokakban. Nem meglepő, bár szomorú, hogy lovakat is keres a rendőrség. Pár hónapja Szegeden veszett el chippel is rendelkező kanca. Békéscsaba környékén tűnt el kilenc éve egy magyar tarka szarvasmarha.

Az állati körözések listáját a rendőrség honlapján érheti el. Ha felismer onnan valakit ne habozzon értesíteni a rendőrséget.

Az eredeti cikket megtekinthetik a BAON oldalán.