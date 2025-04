Ezt mondta a világűrbe készülő Kapu Tiborról a gimnáziumi osztályfőnöke

Történelmi pillanat küszöbén áll Magyarország! Kapu Tibor egy négyfős legénység tagjaként látogat el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol a tervek szerint 14 napot tölt majd. Az asztronauta több tudományos kísérletet is végrehajt majd az űrben, azonban számára ez nemcsak egy tudományos küldetés, hanem gyerekkori álma válik valóra.

Páll Csilla és Kapu Tibor a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium előtt

Fotó: KM-archív

A SZON-nak interjút adott Páll Csilla, Kapu Tibor volt osztályfőnöke.

Végtelenül büszke vagyok Tibire, a sikereire, ahogy annak a szuper osztálynak a többi tagjára, akik között van orvos, mérnök, jogász, rákkutató, és tudásuknak, tehetségüknek köszönhetően a saját területükön váltak kiváló szakemberré

– sorolta a tanárnő, aki azt is elárulta, hogy most készülnek a 15 éves érettségi találkozóra. Megvárják, hogy az űrhajós hazaérkezzen a küldetéséből, amit izgatottan várnak. Mindannyian nézni fogják a közvetítést a felbocsátásról, ahogy nyomon követték az eddigi útját is.

Ambíció, nyitottság, kiváló kommunikáció, megbízhatóság

– mondta a volt osztályfőnök a fiatalember kapcsán.

„Szeretettel a Krúdy űrhajósának” – ezt írták arra a kosárlabdára, amit a kutatóűrhajós kapott ajándékba, amikor tavaly a volt alma materében tartott előadást.

A pedagógus szerint szívesen szervezett, a DÖK-nek aktív tagja volt, és soha nem valami jutalomért, hanem a közösségért vállat feladatot. Bátor, merész, vagány – ezek a szavak jutottak abban a pillanatban eszébe, amikor kiderült, hogy Tibor részt vesz a kiválasztáson, benne volt, hogy valami rendkívüliben is kipróbálja magát.

Tudjuk, hogy a szívében magával viszi a nyíregyházi Krúdy-gimnáziumot, s várjuk, hogy amikor hazaér, újra itt köszönthessük és élőben hallhassunk egy élménybeszámolót az Ax-4 misszióról, úgy ahogy azt csak Tibi tudja

– mesélt a későbbi tervekről Páll Csilla.