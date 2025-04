Ingyenes fertőtlenítőszer, rendőrségi jelenlét és kijelölt vágóhidak – így zajlik a védekezés a fertőzött területeken

Nyomozás indítult a „katasztrófavideó” ügyében

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt mondta, hogy a ragadós száj- és körömfájással kapcsolatban bevezetett szabályok betartása „nemcsak a józan ész megkívánta követelmény, hanem ez az alapfeltétele az eredményes védekezésnek”.

A szabályok megsértése bűncselekmény is lehet, az elkövetőkkel szemben eljárást indítanak

– tette hozzá. Elmondta, hogy a rendőrség nyomozást indított a közösségi médiában vasárnap megjelent videó készítésének körülményeiről.

Beszélt arról is, hogy a fertőzéssel érintett telepeken a rendőrség munkatársai is jelen vannak, akik a fertőtlenítési eljárások rendjét monitorozzák. Kitért arra is, hogy a nyitva lévő magyar–osztrák határátkelőknél reggel torlódás alakult ki.

Arra kérte az útnak indulókat, hogy

figyeljék a folyamatosan frissülő információkat a Police.hu oldalon.

Elmondta azt is, hogy kapcsolatban vannak az osztrák rendőrséggel a helyzet kezelése érdekében.

Jó tanács: indulás előtt tájékozódjon az Útinform honlapján!

A száj- és körömfájás járvány miatt több határátkelőhelyen is ideiglenes korlátozásokat vezettek be – írja az Útinform.

A szlovák–magyar kishatárátkelőket zárva tartják a pozsonyi, a nagyszombati és a nyitrai régióban a 3,5 tonna fölötti járművek előtt. Párosujjú patás állatokat csak Parassapuszta határátkelőn át lehet szállítani.

A nagy határátkelőkön fertőtlenítő kapus kezelés után szabad az áthaladás a járművek számára Rajka, Vámosszabadi, Komárom, Esztergom, Parassapuszta határállomásokon.

Folyamatosan frissülő információkat az Útinform weboldalán olvashat.