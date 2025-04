Magyar Péter visszalépése után közleményt adott ki a Női Sikernap szervezője

Amint arról korábban beszámoltunk, az eredeti tervek szerint Magyar Péter megjelent volna egy Női Sikernap nevű rendezvényen Pécsen. Jakupcsek Gabriella is úgy volt, hogy szerepel az eseményen, de miután megtudta, hogy a politikus is ott lesz, visszamondta részvételét. A Tisza Párt vezetőjét volt felesége korábban verbális és fizikai bántalmazással vádolta meg, ennek ellenére most családapákról és a nők karrierépítésének támogatásáról szóló kerekasztal-beszélgetésen szerepelt volna. A műsorvezető visszalépése után azonban a Tisza Párt elnöke is bejelentette, hogy távol marad a rendezvénytől. Megszólaltak a szervezők, akik – naiv vagy álnaiv módon – nem is értik, hogy miért nem lehet Magyar Pétert, mint magánembert látni ebben a történetben. A Tisza Párt vezetőjét, aki éjjel-nappal politizál.

Vágólapra másolva!

„A Női Sikernap egyedülálló kezdeményezésként azzal a céllal jött létre, hogy támogatást nyújtson nőtársainknak a megélhetés, a családi feladatok és az önmagunkkal való törődés kihívásai közötti egyensúly megteremtésében. A pécsi eseményre meghívott politikai szereplőt kizárólag magánszemélyként, élettörténete miatt kértük fel előadónak, mivel példája – amelyben egy évig gyesen maradt gyermekei születése után, támogatva felesége karrierjét – sokak számára érdekes, inspiráló lehetett volna. Meghívásának szándéka nem politikai célzatú volt – kezdték bejegyzésüket a szervezők. „Megdöbbentő és elszomorító, hogy ma Magyarországon már egy nyugodt, jó szándékú beszélgetés megtartása is akadályokba ütközik, és fenyegetések érik azokat is, akik minden politikai szándéktól függetlenül, építő szándékkal kívántak részt venni rajta. Szeretnénk ismételten hangsúlyozni, hogy a Női Sikernap nem politikai rendezvény. Meghívott előadóinkat nem politikai nézeteik, hanem szakmai tapasztalatuk, élettörténetük és tudásuk alapján kértük fel, hiszen ezek által valódi értéket és inspirációt adhatnak a résztvevőknek. Tiszteletben tartjuk, hogy Jakupcsek Gabriella következetesen elhatárolódik minden politikai irányzattól, az őt ért támadások és személyes fenyegetéseknek nem szeretné kitenni magát és úgy döntött, hogy nem vesz részt a Női Sikernap eseményén. Továbbra is nagyra értékeljük elkötelezettségét a nők támogatása iránt. A Női Sikernapot azonban – a körülmények ellenére is – megtartjuk, mert hiszünk abban, hogy a nők összefogása, fejlődése és közösségi ereje fontosabb, mint a megosztottság. Hamarosan értesítjük jegyvásárlóinkat arról, hogy a nap programja mennyiben változik. Szeretettel várunk mindenkit, aki egy békés, inspiráló közegben kívánja megélni a közös gondolkodás és tapasztalatcsere erejét. Köszönjük a bizalmat és a támogatást! – zárták közleményüket a Női Sikernap szervezői. Felmerül a kérdés, a gyakorlatban lehet-e nem politikusi minőségben feltüntetni, meghívni egy olyan embert, aki minden fórumot felhasználva éjjel-nappal politizál? Vajon ez naivitás vagy álnaivitás a szervezők részéről? Magyar Péter egyébként valóban egy évig gyesen volt a Varga Judittal közös első gyerekükkel, de ugyanezzel a gyerekkel tette meg, hogy a szeme láttára zárta be az anyját egy szobába, vagy játszotta el az öngyilkosságot. Ebben a cikkben arról írtunk, hogy Jakupcsek Gabriella lemondta a részvételét az eseményről.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!