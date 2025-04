A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 első negyedévében a magyar gazdaság a korábban vártnál kedvezőtlenebbül teljesített. Az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok szerint a GDP azonos szinten maradt, míg a megelőző negyedévhez viszonyítva a magyar gazdaság teljesítménye a kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal maradt el.

A KSH első negyedéves GDP-adataira reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményt adott ki, amelyben elmondja, hogy az Európai Unió hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, egyrészről a háborút támogatja a béke helyett, másrészről az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A háború elviselhetetlen pénzügyi terhei és Ukrajna jövőbeli csatlakozási lehetősége a magyar gazdaság kilátásait rontják. A minisztérium úgy látja, hogy amíg tart a háború és folytatódnak a szankciók, addig Európa és benne Magyarország fizeti meg a háború árát!

Az NGM közleménye hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a magyar kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső európai környezetben. Magyarország háború ellenes költségvetést készít, Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját valósítja meg és a Demján Sándor Program keretében intenzív programokkal támogatja a magyar kis és középvállalkozásokat – írja az NGM közleménye, hozzátéve, hogy a kormány dinamizálja az ipari termelést és erősíti a beruházási aktivitást. A korábban meghirdetett 100 új gyár programot például ennek jegyében 150-re bővíti. A tárca arra is kitér, hogy a kormányzat az élelmiszer-infláció visszaszorítása mellett az árréscsökkentést kiterjeszti a nem élelmiszer termékekre is, mivel ettől azt várják, hogy a családok fogyasztása egyre nagyobb mértékben növekszik majd.

A nemzetgazdasági tárca közleménye szerint pozitív jel a magyar gazdaság folyamataiban az, hogy az építőipar teljesítménye és a turizmus iránti kereslet is folyamatosan emelkedik. Az első negyedévben például 8,4 százalékkal 3,2 millióra nőtt a vendégek száma. Jó hír az is, hogy a magyar gazdaságban továbbra is magas a foglalkoztatottság: 4,7 millióan dolgoznak az országban, az álláskeresők száma pedig mélyponton van, miközben a reálbérek másfél éve folyamatosan emelkednek.