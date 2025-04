Így szabaduljon meg a nyesttől a padláson

A nyest okozta probléma most különösen aktuális, ugyanis a kölykezések tavasszal zajlanak. Már lehet, hogy be is költöztek a nyaralókba a ragadozók.

Nyest

Fotó: Werner Nagel

Fotó: Werner Nagel A kis nyestek ilyenkor már egyre több táplálékot igényelnek, és az anyaállatok hosszabb éjszakai portyákra indulnak táplálékért. Ez egy olyan kultúrkövető faj, amely az emberi jelenlétet nemcsak jól tűri, hanem előnyére is fordítja – mondta a lapnak Lanszki József, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatója. A nyest kiismeri a kutyák viselkedését, a macskáktól nem tart, elkerülik egymást. Ezért fordulhat elő, hogy a külterületektől egészen a nagyvárosok központjáig bárhol találkozhatunk vele. Legfeljebb nem vesszük észre azonnal a jelenlétét – magyarázta a szakember. A nyestek éjszaka felmásznak az autókra. Különösen akkor, ha a motortér meleg, vagy szagnyomok, például rágcsálók jelenléte odacsalogatja őket. Baj akkor van, ha a motortérben kábeleket rágcsálnak, szigeteléseket bontanak, amivel jelentős kárt okoznak. A nyestek a kutató elmondása szerint nem ragaszkodnak egyetlen „lakáshoz”. Az egyedeknek több pihenőhelye is lehet a területén belül, amit váltogat. Elhagyott épületek, emberi jelenléttől mentes terek biztosítják számukra a nappali nyugalmat. Rendkívül ügyes mászó, akár 6-7 centis résen is bejut a padlástérbe, a tetőcserepeket képes megemelni a nyakizmaival. Nem védett, vadászható faj, de csak az illetékes vadásztársaságokon keresztül, az önkormányzat bevonásával lehet szabályosan intézkedni. Élve befogó csapdák használhatók. A legjobb védekezés a megelőzés. Az ultrahangos vagy szagriasztók hatékonysága hosszú távon erősen kérdéses. A nyest tanulékony állat, hamar megszokja az ismétlődő jeleket. A legjobb védekezés még mindig a megelőzés. Például, csak annyi macska- vagy kutyaeledelt helyezzünk ki a teraszra, amennyit kedvenceink estig elfogyasztanak. Érdemes a hullott gyümölcsöt is eltávolítani, a lomos, elhanyagolt fészereket megszüntetni, mindezek ugyanis vonzzák a nyesteket. Azokat a pontokat pedig, ahol bejuthatnak épületbe, zárjuk le gondosan – tanácsolja a kutató. ..

