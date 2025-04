Orbán Viktor bejelentette: Vége az önkényes hídfoglalásoknak, a nem tüntetők érdekeit is figyelembe kell venni

Elmondta, hogy a roma közösség is megtalálja itthon a számításait a munkán keresztül, soha nem dolgozott annyi cigány ember, mint most. Szerinte a magas foglalkoztatás fontos, és azt akarja elérni, hogy a 4,7 milliós foglalkoztatás elérje az 5 milliót.

Békepolitika

Nyugat-Európában nem azt a politikát folytatják, mint mi, mivel mi békepolitikát szeretnénk – mondta. Trumpot támogatni kell a béke létrehozásában – tette hozzá.

Nyugaton utálják az amerikai elnököt, másfelől a nyugatiak egy nagy háborús tervet dolgoztak ki, és azt szeretnék, ha rengeteget költenének az ukrán hadsereg fenntartására.

Mi támogatjuk a védelem megerősítését, de ehhez egy erős gazdaság kell – mondta.

Egy dolgot biztos elért Trump, hogy ez a háború nem fog Nyugat felé terjedni, a konfliktust sikerült elszigetelni.

Mi lesz az emelkedő szolgáltatási árakkal?

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ellenszélben is meg lehet csinálni a magyar béketerveket. Elértük a 700 ezer forintos átlag bruttó bért, az irány láthatóan jó – tette hozzá. Három területen történtek olyan áremelkedések, amelyek súlyosan érintették a családokat: élelmiszerárak, a szolgáltatások területe és a bankszektor. Bízunk benne, hogy a telekommunikációs szektorban sikerül megállapodni majd, mert csak három cégről van szó – tette hozzá.

A bankszektor esetében sikeres éveket zártak, ezért jogos elvárás, hogy gátat szabjanak az áremelkedéseknek.

Zajlik a kábítószer elleni hajtóvadászat

A drogok elleni fellépés kapcsán azt mondta Orbán Viktor, hogy Tarnazsadányban egy 5-10 százalékos kisebbség miatt van probléma a településen.

A drog nem egy elvont dolog, hanem családok mennek tönkre ebben, ezek súlyos dolgok.

Ott kifejezetten támogatást kaptam a drogok elleni harchoz, a hajtóvadászat egyébként megindult, és ezért köszönettel tartozom a rendőröknek – fejtette ki a kormányfő. Most beadtuk a szükséges törvénymódosítást is, a kábítószerhálózatok felszámolása során az elkövetőket pedig súlyosan meg kell büntetni – tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az alkotmány azt mondja majd ki, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése és népszerűsítése. Most, aki vállalja a kábítószer elleni elvonókúrát, azt elsőre nem ítélik el. Ha nincs kereskedő, akkor nincs fogyasztó sem, ezért kell felszámolni a drogkereskedelmet. Végül pedig eljutunk a kábítószermentes Magyarországig.