Orbán Viktor: Az élelmiszerárakat már letörtük, folytatjuk a munkát

Most a banki és a telekommunikációs szolgáltatásokon a sor, mert ezeknek az ára is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. A bankokkal később tárgyalunk, most a gazdasági miniszternek meghallgattuk azt a beszámolóját, amely a telekommunikációs cégekkel folytatott tárgyalásokról szólt. Ezeknek vannak eredményei. Megállapodásokat kötöttünk.