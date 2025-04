Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata jó alap a gazdasági kapcsolatok erősítésére

Hozzátette: Kína sok esetben nem volt őszinte partner, a beruházások a célországok eladósodását növelték.

A kriptovalutákra kitérve elmondta: hatalmas lehetőséget kínálnak, a pénzügyi rendszert igazságosabbá és demokratikusabbá tehetik, a pénzügyi termékhez való hozzáférés is javulhat. A kripto szabályozása szerinte növelné a szektorba érkező befektetéseket.

A mesterséges intelligencia kapcsán úgy fogalmazott: „meg kell értenünk, hogy ellenfeleink nem fogják ugyanazokat a korlátozásokat alkalmazni, mint mi, ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy a rossz fiúk ezen a területen előnyre tegyenek szert.”

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A világ érdeke, hogy az Egyesült Államok erős legyen, ha az ország gyenge marad, akkor azt az ellenséges szereplők kihasználják – figyelmeztetett. Az üzletember szerint az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek új, üzleti alapon működő stratégiai szövetségeket kell kialakítania és nyitottabbá kell válniuk a partnerségekre. Kiemelte, hogy az olyan stratégiai jelentőségű iparágakban, mint a gyógyszeripar, vagy a chipgyártás az Egyesült Államok rendkívül módon függ Kínától, illetve Tajvantól.

Hangsúlyozta: nem reális azt hinni, hogy a textilipar vagy más, nemzetbiztonság szempontjából kritikus iparágak azonnal visszatérhetnek az Egyesült Államokba, de az átrendeződés megindult – több milliárd dollár értékű beruházást jelentettek be az Egyesült Államokban, illetve egyre több tőke áramlik ki Kínából. Példaként említette, hogy Mexikó és Kolumbia is hajlandónak mutatkozik a vámokkal kapcsolatos egyeztetésekre, az Apple pedig közölte, hogy Indiába helyezné át az Iphone okostelefonok gyártását, ezzel is megkerülve Kínát. A kétoldalú kapcsolatokra visszatérve elmondta: a Biden-adminisztráció gyakran ellenségesen viszonyult az Orbán-kormányhoz, patrióta politikája és a Donald Trump támogatása miatt.

Úgy vélte, hogy az Egyesült Államoknak is fel kell ismernie a befektetési lehetőségeket, amit a régió és Magyarország biztosít, ugyanakkor fontos, hogy a kapcsolatfelvétel és a kezdeményezés mindkét oldalon meglegyen.

Donald Trump Jr. jó lehetőséget lát a gyógyszeriparban vagy a technológiai szektorban az együttműködésre. A lehetőségek feltérképezésében és a kapcsolatok kialakításában szerinte fontos szerepet kell játszaniuk a kereskedelmi kamaráknak is, amelyek segíthetnek az amerikai szereplőknek jobban megérteni a magyar piacon rejlő lehetőségeket.