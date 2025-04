Orbán Viktor: Ukrajna EU-csatlakozását meg kell akadályozni – videó

A Tisza Párt finanszírozása is szóba került Orbán Viktor és Hont András csütörtök esti vitáján. A miniszterelnök szerint Magyarországon világos szabályok határozzák meg, hogy egy párt honnan és hogyan fogadhat el támogatást, ezeket pedig az Állami Számvevőszék is ellenőrzi.

Azt én is látom, amit ön lát, hogy dől oda a pénz

– mondta Orbán, utalva arra, hogy baloldali oligarchák is nyíltan támogatják a pártot. Példaként utalt nem megnevezve Bige Lászlóra, aki vállaltan százmillió forintot adott a Tisza Pártnak.

Hont András ugyanakkor rámutatott, hogy ez az összeg eltörpül ahhoz képest, amennyit a párt az év első felében elköltött. Szerinte miközben a Szuverenitásvédelmi Hivatal az Átlátszóval van elfoglalva, miközben egy „teljesen ismeretlen politikai projekt” mögött több nemzetközi techóriás is feltűnik.

Orbán Viktor szerint ez klasszikus szuverenitásvédelmi kérdés:

Maga az egész jelenség egy külföldről finanszírozott projekt. Ott vannak a baloldali oligarchák, meg ott van az Európai Unió.

Hozzátette, friss adatok szerint az EU költségvetéséből tízmilliárdokat osztanak szét politikai szervezetek között.

Nekem afelől nincs kétségem, hogy a Tisza Párt az nem egy magyar párt

– fogalmazott a miniszterelnök.

Végül felmerült a kettős állampolgárok státuszának felfüggesztése is. Orbán kijelentette:

aki Magyarország alapvető érdekei ellen dolgozik, például külföldi pénzekből próbál politikai befolyást szerezni, azzal szemben a törvény szigorával fognak fellépni.

Hont kérdésére, hogy ez Soros Györgyöt is érintheti-e, Orbán azt mondta: Soros más ország állampolgára is, így elvileg rá is vonatkozhat a szabályozás.