Pánikban Magyar Péter? 9 évvel ezelőtti, manipulált felvételt közölt Orbán Viktorról

Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy Brüsszel a fejünk felett döntsön – videó

Az európai uniós tagság nem lehet egy háborús eszköz: az Európai Unióban egy béketerv, a bővítés, a tagság megadása egy új tagállamnak a békét kell hogy szolgálja, nem pedig a háború folytatását – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában múlt pénteken. A miniszterelnök közölte: még mindig napirenden van a háború kérdése, mert bár az amerikaiak befordultak a béke feliratú utcába – ahol mi is várakozunk –, de a brüsszeliek még a háború feliratú táblát követik.

Láthatóan Európa a háború folytatására készül; azt mondják, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyerheti, és az európai uniós tagság hozzásegítheti Ukrajnát ahhoz, hogy megnyerjék a háborút. Ez a lehető legrosszabb gondolat, Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni - rögzítette Orbán Viktor. Kiemelte, az, hogy felveszik-e Ukrajnát az EU-ba, alapvetően fogja meghatározni Magyarország sorsát a következő évtizedekben. Ha felveszik, annak is vannak következményei, és ha sikerül elhárítani, annak is – közölte. Ez egy döntő ügy, és nekik meggyőződésük, hogy Ukrajna felvétele tönkreteszi Magyarországot, a magyar családokat és felemészti azokat a gazdasági eredményeket, amelyeket az elmúlt 15 évben sikerült elérni.

Voks 2025: sorsdöntő kérdésben indul a szavazás

Mint ismert, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, azt akarja elérni, hogy Ukrajna 5 éven belül az EU tagja legyen. Ez viszont számos veszélyt hordoz hazánkra nézve. A magyar kormány álláspontja egyértelmű: Ukrajna uniós csatlakozása a hatalmas gazdasági károk mellett biztonsági és egészségügyi kockázatot okozna.

Orbán Viktor miniszterelnök a március elején tartott EU-csúcson jelentette be, hogy szavazást kezdeményez az ukrán uniós tagságról. Egy interjúban pedig elmondta, hogy Ukrajna európai uniós tagsága ma azt jelentené, hogy az európai, és benne a magyar gazdaság is tönkremegy. Egy éve az volt a kérdés, akarunk-e meghalni Ukrajnáért. Most az a kérdés, akarunk-e belerokkanni Ukrajna csatlakozásába? Kedves barátaim, irány a véleménynyilvánító szavazás! – fogalmazott a március 15-i ünnepi beszédében Ukrajnáról szólva a kormányfő.