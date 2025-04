Mindent a gyerekvédelem érdekében: a pedofilok kapják a legsúlyosabb büntetéseket

Országszerte számos pedofilról tudni, akik kiskorúakat molesztáltak és erőszakoltak meg, de jócskán lehet találni olyanokat is, akik több ezer gyerekpornót tárolnak a telefonjaikon és terjesztik azokat más pedofiloknak. Vannak akik hosszú éveken keresztül teszik mindezt, akár a saját gyerekeikkel szemben is. Ilyen volt egy Békés vármegyei férfi is, aki rendszeresen megerőszakolta az élettárását és annak 13 éves lányát.

Vannak olyan pedofilok, akik a saját gyereküket is képesek megerőszakolni

Fotó: Pixabay

A férfi 2022. nyarán ismerkedett meg élettárásával, akinek a kapcsolata a nővel egészen 2023 januárjáig tartott. Ez idő alatt nemcsak rendszeresen megerőszakolta a kiskorú gyereket, hanem megverte és szidta is mindkettejüket, valamint többször ok nélkül törni-zúzni kezdett és ordítozott a nő lakásában. Mindezekkel súlyosan veszélyeztette a 13 éves kislány erkölcsi, értelmi és érzelmi fejlődését.

A férfit az elsőfokú bíróság szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak miatt 16 év fegyházbüntetésre ítélte, és véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól, ahol a férfi kiskorúakkal kerülhet kapcsolatba.

Hasonló eset történt Veszprémben is, ahol egy házaspár 31 éves férfi tagja napi kapcsolatban volt a feleségénél és annak anyjánál elhelyezett nevelt gyerekekkel. A férfi rendszeresen kiabált a rájuk bízott gyerekekkel, de a két nő is bántalmazta a saját, illetve nevelt gyerekeiket verbálisan és fizikálisan egyaránt.

A család ellen nyomozás indult kiskorú veszélyeztetése miatt. A nyomozás során kiderült, hogy a 31 éves férfi a gyerekek közül hatot megerőszakolt 2021 és 2023 között. A férfi tettét súlyosítja, hogy a felügyeletére bízott gyerekek helyzetét kihasználva bántalmazta őket éveken át. Hatalmával visszaélt, a gyerekek kiszolgáltatottságát használta ki a szexuális erőszak során, ráadásul

volt olyan gyerek is, aki még 12 éves sem volt.

A férfit a rendőrség letartóztatta. Az ügyészség vádat emelt ellene, ha az előkészítő ülésen beismeri tettét, akkor 16 év fegyház várhat rá a feltételes szabadlábra bocsátás lehetősége nélkül.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock

Mivel nemcsak az számít pedofilnak, aki gyerekeket erőszakol meg, hanem az is, aki gyerekpornót néz és terjeszt, ezért a törvény ezeket a pedofilokat is szigorúan bünteti. Egy 49 éves férfi , például 2023. január 27. előtt álnéven regisztrált a felhő tárhelyére, majd oda feltöltött tíz olyan videót, amiken gyerekeket erőszakolnak meg . Az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központja azonnal jelezte ezt a férfi szoláltatójának. Ezután a rendőrök a férfi otthonában lefoglalták a mobiltelefonját, aminek a memóriakártyáján 127 olyan gyerekpornót találtak, amiken egyértelműen 14 év alatt kiskorúak szerepelnek.

A lefoglalt felvételek között 30 darab képen 12 évnél fiatalabbak is voltak, akiket bántalmaztak és megerőszakoltak.

A bíróság a férfit 12 évnél fiatalabb gyereket ábrázoló, bántalmazást vagy erőszakot tartalmazó pornográf felvételek tárolása miatt, gyerekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek. Ezért a pedofil férfit 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Emellett soha nem kerülhet kiskorúak közelébe.