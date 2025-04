Teljesen kifulladtak a közlekedési káoszt okozó Pride-tüntetések, Hadházy mégis tovább erőlteti – videók

Az előző napi demonstráció sorozatban az ötödik kedd volt, amikor az Erzsébet hídon gyülekeztek a tiltakozók, és az előző alkalmakhoz hasonlóan most is lezárásokat eredményezett a budapesti közlekedésben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása alapján lezárások voltak kedden délután fél öt és este fél nyolc között, ezért több busz a megszokottól eltérően járt.

A korábbi tüntetések rendkívül nagy feszültséget okoztak a fővárosban, mivel jelentős lezárásokat és közlekedési korlátozásokat vontak maguk után. Legutóbb és most is az Erzsébet híd lezárása után nagyon gyorsan bedugultak a környező utak, de az egész Nagykörúton, a Petőfi hídon, a pesti és a budai rakpartokon is alig lehetett közlekedni a késő délutáni, esti órákban.

Hetek óta tartanak a tiltakozások

Hadházy Ákos és a Momentum azóta tüntet minden kedden a fővárosban, hogy az Országgyűlés március 18-án megszavazta a gyülekezési törvény módosítását, amely a gyermekek védelme érdekében gyakorlatilag betiltja a melegfelvonulást, azaz a Budapest Pride-ot. A Momentum ez ellen füstgyertyás akcióval tiltakozott az országgyűlés üléstermében, ami miatt több országgyűlési képviselő is rosszul lett a füsttől. Kövér László házelnök később kitiltotta őket a parlamentből, összesen több mint 70 millió forintra büntette őket, majd büntetőfeljelentést is tett ellenük.