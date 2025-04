Újra megbénul Budapest közlekedése: ismét Pride-tüntetés és hídfoglalás lesz kedden

A budapestiek indokolatlanul nagy árat fizettek azért, hogy egy kevés tüntető úgy tiltakozott valamiért, hogy dzsemborit tartott a hidakon – mondta el Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az Origónak nyilatkozva. A politológus szerint a keddi demonstráció gyenge eredménye annak is betudható, hogy a hídlezárásos tiltakozássorozat alapvetően azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa Hadházy Ákos és a Momentum parlamentbe való bejutását a 2026-os választáson. Az elemző arra is felhívja a figyelmet, hogy a közeljövőben az erőszakos cselekmények megnövekedésére számíthatunk ellenzéki megmozdulásokon az alapján, hogy a most keddi tüntetésen aktívan megjelentek az antifa zászlók is.