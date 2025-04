Deák Dániel: A Tisza Párt valójában támogatja a Pride-párti tüntetéseket – videó

– Egy napokban kiszivárgott képernyőfotó alapján arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt egy zárt, online csoportjában a tagokat arra ösztönözte, osszák meg Hadházy Ákos posztját, amelyben a politikus a Budapestet hetek óta megbénító Pride-párti tüntetéseket népszerűsítette. Miért támogatja Magyar Péter pártja a pride-os tüntetést, ha egyébként hivatalosan nem vállalják ezt fel?

– A Tisza Párt számára meglehetősen kényelmetlen a Pride témája, hiszen a párt szavazói ebben a kérésben megosztottak. Magyar Péter nem meri nyíltan támogatni a Pride-ot. Ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy az Európai Néppárt tagjaként ők bizony támogatják a Pride-ot és kiállnak mellette, csak azt nyíltan nem tudják megtenni.

Ugyanez a helyzet Ukrajna ügyében, ott is mindig lebuknak azzal, hogy támogatják Ukrajnát, amit nyíltan, őszintén nem mernek kimondani.

Ugyanakkor Magyar Péter számára kockázatot jelent, ha a Momentum megerősödik a tüntetésekkel, hídfoglalásokkal. A tüntetések megszervezése a Momentum részéről egy életjel felmutatása, annak a megmutatása, hogy még kell számolni kell velük. Ebből most az látszik, hogy Budapesten és főként a liberális fiatalok most elkezdtek kacsingatni a párt felé. Éppen ezért most a Tisza Párt is megpróbál a kertek alatt, inkognitóban ott lenni ezeken a tüntetéseken. Jelen lenni és megszólítani a már említett szavazókat.

Ezért küldenek oda tisztásokat, tiszás aktivistákat, hogy toborozzanak ott, hogy legyenek ott, és próbáljanak kapcsolatot teremteni a tüntetőkkel.

Tehát arról van szó, hogy a Tisza ezeket a pesti liberális szavazókat is be akarja szippantani, nem akarja azt, hogy a Momentumnál legyenek. Ezért, gyakorlatilag így fű alatt, titokban támogatják a Pride-ot, ami egyébként azt jelzi, hogy a Tisza Párt a globalista politikai eszméknek a pártja, csak ezt nem merik a körülmények miatt nyilvánosan felvállalni, kimondani.

Fotó: Metropol

– Lehetséges, hogy az ó-ellenzéki zombi pártok azzal, hogy egymást és a Magyar Pétert titokban, keresztbe kasul, összevissza támogatják, az azt jelenti, hogy valójában már megint létrehozták az összellenzéki összefogást csak senki sem meri fölvállalni nyilvánosan?

– Mindenképpen. Amikor a Magyar Péterhez kötődő cégek kihozzák, hogy kétharmaddal vezet már a Tiszta, meg négyötöddel, akkor ezek a manipulatív közvélemény-kutatások arról szólnak, hogy így próbálják majd odairányítani az ellenzéki szavazókat, hogy nincs értelme másra szavazni, csakis az ellenzéki összefogásra. Ezek a kutatások ezért vannak. Mivel

a DK időközi választást nyert, tehát életjelet mutatott, a Momentum pedig tüntetéseket tart, ezért reálisan elképzelhető az a forgatókönyv, hogy minimum Budapesten együtt kell működnie, kooperálnia kell a Tisza Pártnak az ó-ellenzék pártjaival,

ami egy választási koalíció alapjául szolgálhat. Ráadást a baloldalhoz köthető kutatócégek, például a Republikon Intézet is rendre olyan felméréseket tesz közzé, amelyek azt mutatják, hogy az ellenzéki szavazók elvárják a kooperációt és az együttműködést az ellenzék pátjai között.