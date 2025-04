Reagált a mentőszolgálat a Pride-párti hídblokádra

A gyors közlekedéshez ugyanakkor arra is szükség van, hogy a lakosság, a társadalom is segítse a munkánkat. A főváros fontos közlekedési útvonalait, egyszerre több szomszédos hidat is érintő teljes blokád egyes esetekben viszont a mentőautók számára is leküzdhetetlen akadályt jelenthet.