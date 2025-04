A régi elvtárs jó elvtárs – Gyurcsány emberei nyerészkednek a fővárosi cégek élén

Mártha Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója

Mártha Imre már a Gyurcsány-korszakban is jól fizető tisztséget viselt. A fővárosi közművezért 2008 májusában nevezték ki az MVM vezérigazgatójává, de már előtte is meghatározó szerepet töltött be az állami energiacégben. A Gyurcsány-világba való beágyazottságát mutatja, hogy vezérigazgató-helyettesként már a politikai kapcsolattartásáért is ő felelt. Ezt a baloldal akkori vezető lapjából, a Népszabadságból tudhattuk meg:

„Mártha Imre a fiatal közgazdász-generációhoz tartozik, aki mostanra – szintén »belső emberként« – nemcsak az MVM vezérigazgató-helyettesi, hanem az MVM nagykereskedelmi leányvállalatának vezérigazgatói tisztségét is betölti.

Az utóbbi időkben a politikai kapcsolattartás szintjén, de legfőképpen a nyilvánosság előtt már rendre ő képviselte a cégcsoportot” – írta a lap.

Mártha Imre, az Invitel operatív főigazgatója előadást tart a siófoki Media Hungary konferencián, 2013. május 14-én (MTI Fotó: Nagy Lajos)

Mártha Imre nem is maradt adós a kinevezésért: azonnal több millió forintos szerződéshez juttatta az MSZP kampánygurujaként ismertté vált Szigetvári Viktor cégét.

Erről a Pesti Srácok 2014-ben így írt: „a Bajnai Gordon-féle Együtt–PM jelenlegi társelnöke – a Szonda Ipsos két vezetőjével együtt – 2007-ben hozta létre a Szigetvári és Társai Kommunikációs Kft.-t, amely 2008 augusztusában bruttó 2,7 milliós, majd 2009 márciusában bruttó 2,8 milliós – összesen bruttó 5,5 millió forintos – megbízást kapott a Magyar Villamos Művektől. A szerződéseket Szigetvári Viktor, illetőleg a villamos művek akkori vezérigazgatója, Mártha Imre írta alá”.

Nem csoda, hogy a 2019-es fővárosi győzelem után azonnal tisztséget kapott Karácsony Gergelyéktől a „Gyurcsány-fiókaként” is emlegetett Mártha Imre: 2020. január 1-től a FŐTÁV vezérigazgatójának nevezték ki, majd 2021-ben az akkor létrehozott Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatói székébe került. Ismét jó eséllyel pályázik mandátumának meghosszabbítására.

Gyurcsány Ferenc (b) miniszterelnök és Draskovics Tibor (j) igazságügyi és rendészeti miniszter a parlament plenáris ülésén Budapesten, 2008. április 28-án. (MTI Fotó: Kovács Attila)

Draskovics Tibor miniszterből lett a BKK igazgatósági elnöke

Draskovics Tibor 2004 és 2005 között a Gyurcsány Ferenc pénzügyminisztere, 2007–2008 között a kormányzati igazgatás összehangolásért felelős tárca nélküli minisztere, majd 2008–2009 között az igazságügyi és rendészeti miniszter volt. Draskovics 2005 után egy ideig a Magyar Villamos Művek elnöki tisztségét is betöltötte. A második Gyurcsány-kormányban a kormányfőnek alárendelt Államreform Bizottság alelnöke és munkájának vezetője is volt, kormánybiztosi rangban.