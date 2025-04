Szabadlábon a csepeli kábítószergyár gyanúsítottjai – ezért kell szigorítani a drogtörvényt

A kábítószer mindent lerombol és elvesz - erről beszélt a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth László a kábítószerek elleni szigorításokról szóló jogszabály parlamenti vitájában arról beszélt, hogy a javaslat hatékony fegyver lehet a drog-kereskedőkkel szemben és pajzsként védi a társadalmat is.

A törvényjavaslat szabályozza, hogy nemcsak a klasszikus drogok, hanem az új pszichoakítv szerek és minden olyan anyag kábítószernek számít, amely bódító hatású, akkor is, ha nem emberi fogyasztásra szánták – például szerhasználatra alkalmas vegyi anyagok is ide tartoznak.

Aki nem emberi fogyasztásra szánt, de bódító hatású anyaggal kereskedik, akár 2 év börtönt is kaphat. Ha ez 10-nél több emberhez is eljut, a büntetés 3 évig terjedhet.

A rendőrség ezentúl akár három napra is őrizetbe veheti azokat, akik nyilvános helyen módosult tudatállapotban viselkednek botrányosan, rendszeresen problémát okoznak, vagy nem működnek együtt a kijózanítóval vagy kórházzal.

Új típusú kényszerintézkedést vezetnének be: bűnmegelőzési célú felügyelet, amelyet az ügyészség rendelhet el 3 hónapra, egyszer hosszabbítható. Nem jelent mozgáskorlátozást, de jelentkezési kötelezettséget ír elő. Katonákra és fiatalkorúakra nem alkalmazható.

Aki másodszorra is elköveti a kábítószer-kereskedelem bűncselekményét, többé nem kerülhet feltételes szabadságra. Eddig csak többszörös és erőszakos visszaesőknél volt ez kizárva – mostantól már a „különös visszaesők” is beletartoznak.

A hatóság elkobozhatja a droggal összefüggő járműveket, eszközöket, ingatlanokat és gyártóberendezéseket – vagyis az egész infrastruktúrát, amit a bűncselekményhez használtak.

Súlyosabb büntetést vonna maga után, ha valaki kábítószer hatása alatt követ el emberölést vagy testi sértést – ezek új, minősített esetekké válnának a Btk.-ban.

A bíróság kitilthatja a drogdílereket egyes településekről vagy az ország bizonyos régióiból – akár 5 évre is. Ez új eszközt ad a hatóságok kezébe a drogkereskedelem visszaszorítására.

Azok a drogfogyasztók, akik segítik a hatóságot a kereskedő azonosításában, jelentősen enyhébb büntetésre számíthatnak. A hallgatás tehát súlyosabb következményekkel jár majd.

A kábítószerfogyasztók akkor mehetnek elterelésre, ha feldobják a drogdílert!

Az elterelést legfeljebb kétszer lehet igénybe venni. Ezután minden esetben eljárás indul, és már csak a büntetőjogi felelősségre vonás marad. Kiskorú drogosokról értesíteni kell a szülőt

Az orvosoknak kötelező lesz értesíteni a törvényes képviselőt, ha kiderül, hogy egy kiskorú kábítószer hatása alatt áll – ezzel is növelnék a szülői felelősséget és a megelőzést.

Ha egy üzletben, szórakozóhelyen, vendéglátóhelyen egy éven belül kétszer követnek el drogbűncselekményt, akkor a jegyző kötelezően bezárja az üzletet 6–12 hónapra. A bezárás okát jól láthatóan ki kell írni az ajtóra.

Szabadlábon a csepeli droglabor üzemeltetői

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas méretű kábítószergyárra csaptak le a rendőrök Budapesten, a volt Csepel Művek területén. Félmillió adag, azaz több mint száz kiló kristály nevű drogot foglaltak le. A helyszínen 7 és fél tonna, kábítószer előállítására alkalmas alapanyagot is találtak, amelyből több mint 200 millió darab tablettát lehetett volna gyártani. Ezek feketepiaci értéke mintegy 12 milliárd forint lett volna. A helyszínelés napok óta tart. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: az elmúlt egy hónapban több mint 3.500 rendőr mozgósításával mintegy ezer bevetésen már több mázsa kábítószert foglaltak le a hatóságok.

A Budai Központi Kerületi Bíróság szerint a jelenlegi nyomozati anyagokból nem egyértelmű, hogy a laborban valóban drogot állítottak volna elő, vagy legalább az, hogy ez volt a céljuk. A vegyszerek önmagukban nem tiltottak és a cég működése a bíróság szerint papíron legális.

"Először is ki kell emelni, hogy az említett kft. vegyi anyagok gyártásával foglalkozó cég, ezért különböző vegyi anyagok ott, valamint a gyanúsítás szerinti raktárban is napi rutin szerint megtalálhatóak. A gyanúsítottakkal közölt kábítószer készítésének elősegítése bűntettének széles körű nyomozási bírói gyakorlata nem ismert, ugyanakkor ez esetben is – mint bármely más bűncselekmény esetében – azt kellett vizsgálnia a bíróságnak, hogy a közölt gyanúsítás lefedi-e az adott bűncselekmény törvényi tényállását. Ennek a bűncselekménynek a törvényi tényállása szerint a cselekmény megállapításához a „kábítószer termesztésének vagy előállításának céljából kell az ahhoz szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készíteni, megszerezni, az ország területére behozni, onnan kivinni, azon átszállítani, avagy átadni. E bűncselekmény esetén tehát azt kell bizonyítani, hogy az egyébként nem illegális anyagok beszerzésére és tárolására azért került sor, hogy azok segítségével a gyanúsítottak kábítószernek minősülő anyagot állítsanak elő" - írja a bírósági határozat.

A döntés lényege: a jelenlegi jogszabályok alapján nem elég a bizonyíték arra, hogy bűncselekmény történt, így a legsúlyosabb kényszerintézkedést – a letartóztatást – nem lehet elrendelni.

A rendőrség és az ügyészség jogértelmezése szerint egyértelműek a bizonyítékok, a bíróság azonban másként értelmezte a jogszabályt, és ha ez így van, akkor a jogszabályon kell módosítani. Jelenleg ugyanis - a bírósági értelmezés szerint - csak akkor lehet letartóztatni a gyanúsítottakat, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy ténylegesen drogot gyártottak és forgalmaztak, az ehhez szükséges nagy mennyiségű alapanyag, az előkészület még kevés. Erre kell megoldást találni, hogy a kábítószer ellen meghirdetett zéró tolerancia érvényesüljön.

Itt a megdöbbentő bizonyíték, hogy egyértelművé kell tenni a jogi környezetet, mert ilyen nem fordulhat elő

- fakadt ki Horváth László. A kormánybiztos felháborítónak találja, hogy szabadlábon védekezhetnek a csepeli kábítószergyár gyanúsítottjai.

A rendőrség, a NAV, az NNI tette a dolgát, lecsaptak, elfogták a méregkeverőket, akik 7,5 tonna kábítószert akartak piacra dobni. A főügyészség egyetértett a rendőrség letartóztatási indítványával. A Fővárosi Törvényszék pedig felháborító módon elutasította ezt, úgy döntött, hogy mindhárom gyanúsított szabadlábon védekezhet, azaz kisétáltak a fogdából

- írta Facebook oldalán. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos már korábban elmondta, hogy a rendőrség munkáját a kábítószer kereskedőkkel szembeni küzdelemben azzal is akarják támogatni, hogy olyan jogszabályi környezetet teremtenek, amely a rendőrségi beavatkozást hatékonyabbá, gyorsabbá és eredményesebbé teszi a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Ez egy olyan eset, ami bizonyítja, hogy miért van szükség a jogi környezet pontosítására.