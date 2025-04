Lopott szavazólapok a postaládákból? Börtön lehet a vége

Ahogyan korábban lapunk is megírta, tiszás aktivisták vehetik ki a szavazólapokat a postaládákból, most a Magyar Nemzet írásából az is kiderül, hogy jogi szakértő szerint is bűncselekmény, amennyiben akár a Voks 2025, vagy valamely más szavazás során szavazólapokat tulajdonítanak el például a postaládákból.

A konzultációs íveket tartalmazó borítékok eltulajdonítása bűncselekmény, személyes adattal való visszaélésnek minősül

– írta az ügyre reagálva a Magyar Nemzet megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója, majd hozzátette:

Ami a jogkövetkezményeket illeti,

aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, illetve az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el, ez utóbbinak minősül a politikai vélemény.

A lap tovább idézi az elismert jogászt:

A Kúria gyakorlata e körben rögzíti, hogy

a személyes adattal visszaélés vétségének az elkövetője nemcsak az adatvédelmi jogszabályok szerinti adatkezelő, hanem bárki lehet.

A bűncselekmény EU-beli súlyát mutatja, hogy külön uniós szabályzás vonatkozik a személyes adatok védelmére, a GDPR által – hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzet hasábjain.