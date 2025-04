Szentkirályi Alexandra: A Városháza rejtegeti a dollárokat!

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a februári Fővárosi Közgyűlésre Szepesfalvy Anna, a budapesti Fidesz képviselője is benyújtott egy határozati javaslatot. Ebben kérték a főpolgármestert, hogy készítsen írásbeli beszámolót arra vonatkozóan, hogy 2019. november 5. és 2025. február 26. napja közötti időszakra kiterjedően mely, az USAID keretében is finanszírozott szervezetekkel alakított ki a Fővárosi Önkormányzat bármilyen jogviszonyt. Karácsony Gergely a napirendi pont tárgyaláskor azt mondta, hogy nem rejtegetik azokat a szervezeteket, amikkel együtt dolgozik a fővárosi önkormányzat és büszkék is rájuk. A főpolgármester azt is mondta, hogy már elkezdte összeírni a listát, amit a javaslat kér tőle. Ehhez képest, mint arról Szentkirályi Alexandra beszámolt közösségi oldalán, Karácsony Gergely a lista helyett egy adatbázisokat tartalmazó linkgyűjteményt adott át.

„A Városháza rejtegeti a dollárokat! Köteleztük a főpolgármestert, hogy számoljon be minden olyan fővárosi projektről, ahol USAID-pénzek bukkantak fel. Volt ideje – több mint egy hónap –, mégis csak egy adatbázisokat tartalmazó „linkgyűjteményt” kaptunk.

Ez nem beszámoló, ez menekülés. Karácsony megint lapít, pedig a budapestieknek átláthatóságot ígért, amit el is várnak tőle.

Ehelyett csak a Soros-hálózat szervezeteivel közösen futtatott projekteket látunk: Amnesty, TASZ, Transparency, Háttértársaság – mindenhol ott a „dollárszag”. Akár bevallja, akár nem, ki fog derülni minden. Mi minden korrupt dollárnak és eurónak utána járunk!” – írta a budapesti Fidesz elnöke.

„Budapesten a mostani városvezetés rengeteg olyan témát támogat, és rengeteg olyan szervezettel működik együtt, ami az elmúlt időszakban is minimum gyanús volt a tevékenységét megnézve, tehát lehetett látni, hogy itt valami ügy, valami agenda, valami szándék van az ő tevékenységük mögött. Láttuk azt, hogy például a Transparency International az a cég vagy az a szervezet, pontosabban, amelyik a Lánchíd felújítását teljesen rendben lévőnek találta, azt a Lánchíd felújítást, aminek kapcsán ugye a hídpénzbotrány juthat mindenkinek eszébe, vagy hogy van olyan fővárosi drogstratégia rész, amit éppen szintén egy ilyen USAID által pénzelt civil szervezet egyik munkatársa írt, hogy hogy nem, és ezt még nagyon sokáig lehetne sorolni” – mondta Szentkirályi Alexandra.