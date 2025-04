Több nevelt gyerekét is megerőszakolta egy Veszprém vármegyei férfi

Veszprém vármegyében él az a család, ahol a fiatal házaspár női tagja és az ő édesanyja is nevelőszülőként dolgoztak. A fiatal nőnél és az anyjánál egyaránt voltak elhelyezve nevelésbe vett gyerekek, amellett, hogy a fiatalabbnak voltak saját gyerekei is. A két család között szoros volt a kapcsolat, napi szinten összejártak, általában együtt vitték iskolába, óvodába a gyerekeket és együtt is töltötték a délutánokat az idősebb asszonynál.

A kép illusztráció!

Fotó: Bobex-73 / iStockphoto

A házaspár 31 éves férfi tagja nem volt hivatalosan nevelőszülő, de ugyanúgy napi kapcsolatban volt a gyerekekkel, ugyanis munkanélküliként élte mindennapjait és ő is szorosan bekapcsolódott a gyerekek ellátásába. A férfi azonban rendszeresen kiabált a rájuk bízottt gyerekekkel, de a probléma itt még nem ért véget, ugyanis a két nő is bántalmazta a saját, illetve nevelt gyerekeiket verbálisan és fizikálisan egyaránt.

A család ellen nyomozás indult kiskorú veszélyeztetése miatt. A nyomozás során kiderült, hogy a 31 éves férfi a gyerekek közül hatot megerőszakolt 2021 és 2023 között.

A férfi tettét súlyosítja, hogy a felügyeletére bízott gyerekek helyzetét kihasználva bántalmazta őket éveken át. Hatalmával visszaélt, a gyerekek kiszolgáltatottságát használta ki a szexuális erőszak során, ráadásul

volt olyan gyerek is, aki még 12 éves sem volt.

A férfit a rendőrség letartóztatta. Az ügyészség vádat emelt ellene, ha az előkészítő ülésen beismeri tettét, akkor 16 év fegyház várhat rá a feltételes szabadlábra bocsátás lehetősége nélkül. Továbbá javasolták, hogy a férfit véglegesen tiltsák el minden olyan tevékenységtől, ahol gyerkekkel kerülhetne kapcsolatba – áll a Veszprém Vármegyei Főügyészség közleményében.