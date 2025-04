Szijjártó Péter: Bulgária megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a jövőben is

Mi nagyra becsüljük a mostani bolgár kormány felelős magatartását ebben a kérdésben és megnyugtató, hogy a miniszter kolléga ma is arról biztosított, hogy Bulgária megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a jövőben is (...) Szükségünk is van minderre, hiszen naponta több mint 20 millió köbméter földgáz érkezik Magyarországra Bulgárián keresztül, így idén a Török Áramlat vezetéken keresztül szállított mennyiség meghaladta a 2,3 milliárd köbmétert