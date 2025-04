Szijjártó Péter elmondta, miért hagytuk ott a Nemzetközi Büntetőbíróságot

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletesen megindokolta, miért lépett ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Ezen döntéssel a Nemzetközi Büntetőbíróság egy politikailag motivált intézménnyé süllyesztette le a nemzetközi bírósági rendszert. Mi, magyarok pedig egy politikailag motivált bírósági rendszernek nem kívánunk a részei lenni" – szögezte le.

"Ezért a kormány úgy döntött, hogy kezdeményezi a római statútum felmondását, és így Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból" – tette hozzá. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a kormány döntése alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium elkészítette az erről szóló törvényjavaslatot, amelyet a mai napon be is nyújtottak az Országgyűlésnek. Tájékoztatása szerint a parlament még április vége előtt el tudja kezdeni a törvényjavaslat tárgyalását, majd május végén ki is írhatják erről a szavazást, ezt követően pedig az ENSZ-t is értesíteni fogják. "A nemzetközi jogszabályok értelmében ez a lépésünk egy esztendő múlva fog hatályosulni" – mutatott rá.

Magyarország nem kíván egy politikailag motivált, politikai eszközzé lefokozott nemzetközi bírósági rendszer része lenni

– összegzett.

A kormány arról döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be.

A 2025. április 3-án kiadott 1090/2025. számú kormányhatározat értelmében Magyarország felmondja a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) statútumát, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, 2002-ben New Yorkban elfogadott megállapodást.

A kormányhatározat úgy fogalmaz: egyetértését fejezi ki a nemzetközi egyezmények felmondásával, és megbízza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat a kilépési folyamat megindításához - hangzott el a videóban.

Gulyás Gergely szerint a testület az eredeti céljától eltérve politikai szervezetté vált, amit jól példáz a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő elleni vádemelés. A kormány elfogadhatatlannak tartja ezt a folyamatot, ezért nem kíván tovább részt venni a bíróság munkájában. A Nemzetközi Büntetőbíróság a világ első állandó nemzetközi büntetőbírósága, amelyet a népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűnök és az agresszió bűntettének üldözésére hoztak létre. Az úgynevezett római statútumot 1998-ban fogadták el, Magyarország pedig 1999-ben írta alá és 2001-ben ratifikálta.