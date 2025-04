Falkában támadtak a kutyák egy iskolás lányra, az egész testét összemarcangolták

A történtek szerint a nő több közepes és nagytestű kutyát tartott otthonában, de a kerítés több helyen is hiányos volt. A kutyák rendszeresen kijutottak az utcára, és már korábban is előfordult, hogy fenyegetően léptek fel az arra járókkal. Az önkormányzat ezért megbírságolta a gazdát, de ő nem javíttatta meg a kerítést.

Fotó: Ügyészség

A támadás 2023 februárjában történt: a fiatal lány épp telefonon beszélt az édesapjával, amikor elhaladt a ház mellett, ahol a kutyák szabadon kószáltak. A falkává verődött ebek rátámadtak, és több helyen megharapták. A lánya segélykiáltásait hallva az apa autóba ült, a helyszínre sietett, és elkergette az állatokat.

Bár a vastag téli ruha valamennyire megvédte a lányt, így is közel negyven sérülést szenvedett. Több harapás csak hosszú idő után gyógyult be, és maradandó nyomokat is hagytak.

Fotó: Ügyészség

Az ügyészség szerint a kutyák gazdája felelős a történtekért, mert nem gondoskodott a megfelelő kerítésről, noha korábban már figyelmeztették is rá. A nő ellen most gondatlanságból okozott súlyos testi sértés miatt indult bírósági eljárás.

A hatóságok által készített fotókon már a menhelyre vitt kutyák láthatók.