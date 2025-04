„Tartózkodj azoktól az emberektől, akiknek nincs szenvedélye!” – Zoboki Gábor, a Müpa megálmodója az Origónak

Zoboki Gábor, Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész a ZDA – Zoboki Építésziroda székhelyén a budapesti Zugligeti úton, 2025. március 19-én (Fotó: Origo/Polyák Attila)

Sok munkával teli, zaklatott időszak van ön mögött. Hogy van?

– Sűrűn. Szerintem az építészek mindig is az éjt-nappallá tevő típusok voltak. Sok minden foglalkoztat, az építészet teljes embert kíván. Bár ez az időszak nem kedvez nekünk, szerencsére sok mérnöknek adhatok most újra munkát. Másrészt az én koromban lehetőségem van egy polihisztor életét élni – az építészek későn érnek. És rengetegen megtalálnak karitatív feladatokkal is.