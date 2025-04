A TEK elfogta a fegyverrel fenyegetőző férfit, de a bántalmazott asszony szerint nem indult minden zökkenőmentesen

Megverte, fegyverrel fenyegette élettársát egy férfi Balatonfüreden, akit később a Terrorelhárítási Központ kommandósai Budapesten fogtak el. A bántalmazott asszony az Origónak mesélte el történetét, és arról is beszélt, hogy úgy érzi, a rendőrök először nem vették komolyan, sőt, a feljelentésről is le akarták beszélni. A rendőrség szerint azonban kiemelt figyelmet fordítanak az áldozatok védelmére és küldtek egy videót is az elfogásról.

Felkereste szerkesztőségünket Ilona (nevét megváltoztattuk), hogy megossza másokkal is történetét. Ilona több mint 30 éve ismerkedett meg a párjával, közös gyermekük már 31 éves. Miután fiuk megszületett – ahogy Ilona fogalmaz –, a gyerek apja kilépett az életükből. Aztán kilenc éve újra egymásra találtak, és össze is költöztek. Eleinte gond nélkül éltek együtt, bár kisebb viták és hevesebb szóváltások már akkor is előfordultak. Egy ilyen vita alkalmával a férfi csak úgy mellékesen közölte, hogy van fegyvere, és nem fél használni. Később azonban ez a téma nem került szóba, és a fegyver sem bukkant elő. Egészen addig, amíg egyik nap a nő meg nem találta a pisztolyt a kocsijuk kesztyűtartójában. Nem sokkal később újabb vita tört ki köztük. A veszekedés azonban ezúttal annyira elfajult, hogy a férfi bezárta a nőt a házba. A telefonját is elvette, többször megütötte, és fegyverrel fenyegette. A nő csak másnap tudott kiszabadulni, március 13-án, és első útja a rendőrségre vezetett. Úgy érezte, nemcsak saját magáért teszi ezt, hanem azokért a bántalmazott nőkért is, akik félelemből, szégyenből vagy megalázottságuk miatt nem mernek feljelentést tenni. A rendőrségen azonban – saját elmondása szerint – először nem vették komolyan. – Órákig kellett várnom. Aztán két rendőrrel is beszéltem, de egyáltalán nem vettek komolyan, a vallomásomat sem vették fel – mesélte. Azt is elmondta, hogy azt tanácsolták neki: ne tegyen feljelentést, inkább menjen haza, pakolja össze a holmiját, költözzön el a párjától, és akkor megoldódik a probléma. Miután megelégelte, hogy nem foglalkoznak vele rendesen, felállt, elkezdett szedelőzködni, és közölte, hogy más platformon fog igazságot keresni. Ekkor – elmondása szerint – megjelent az osztályvezető, és csak ezt követően vették jegyzőkönyvbe a vallomását, valamint orvosi vizsgálatra is sor került: nyolc napon belül gyógyuló sérülései voltak. Úgy fogalmazott, hogy a teljes procedúra reggel 10 órától délután 5-ig tartott a rendőrőrsön. Miután mindennel végeztek, a rendőrök kimentek a nő házához, de a férfi akkor már nem tartózkodott ott. Másnap fogták el a Terrorelhárítás kommandósai.

– Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy az érintett esettel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményt tett közzé, melyben a balatonfüredi rendőrök eredményes intézkedéséről számoltunk be – írták válaszlevelükben a rendőrök. Válaszukhoz egy linket is mellékeltek, amelyet március 14-én publikáltak. Ez valóban a bántalmazás utáni napon jelent meg. A közleményben videó is látható a férfi elfogásáról. Azt is írták, hogy a vármegyében kiemelt figyelmet fordítanak az áldozatok védelmére. Hangsúlyozzák, hogy munkatársaik folyamatosan részt vesznek képzéseken, amelyek a családon belüli és kapcsolati erőszak megelőzését, valamint a megfelelő kommunikációs készségek fejlesztését célozzák. Erről a közvéleményt is rendszeresen tájékoztatják. Ehhez kapcsolódóan is küldtek két linket, amelyet itt és itt nézhet meg. Levelüket azzal zárják, hogy a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán is rendszeresen közzéteszi azokat a posztokat és képi anyagokat, amelyek a bántalmazottak számára azonnali segítséget nyújtó intézményekről, szolgáltatásokról és elérhetőségekről adnak tájékoztatást.



