Teljesen alaptalan vádakkal támadják Erdő Pétert

Egy kilenc évvel ezelőtt már lezárt üggyel próbálja most támadni Erdő Pétert egy áldozatvédő szervezet.

Pető Attila molesztálási ügyében már 2016-ban megszületett az egyházi döntés, az érintett papot eltiltották.

Pető mindezek ellenére időről időre feltűnik, és csúsztatásokkal teli nyilatkozatokkal próbálja vádolni az egyházat, miközben 2023-ban őt magát ítélték el jogerősen zaklatás miatt.

Hat bíboros ellen nyújtott be panaszt két szervezet, és célkeresztjükben ott szerepel Erdő Péter is, akit Pető Attila zaklatási ügye miatt vettek elő. A panaszokat az egyházi személyek által elkövetett bántalmazások túlélő áldozatainak hálózata (Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP), valamint a szintén egyházi visszaélésekkel foglalkozó Nate’s Mission nyújtotta be. A SNAP korábban egyébként Benedek pápát is fel akarta jelenteni a hágai bíróságnál.

Érdemes röviden kitérni arra, hogy

az áldozatvédőnek mondott szervezet egyik legjelentősebb közreműködőjét 2008-ban tartóztatták le több mint száz gyermekpornográf kép birtoklása miatt,

de fontos az is, hogy a SNAP saját dokumentumai szerint nem sokat tesz a valódi áldozatok tényleges megsegítéséért, ráadásul nem is igazán transzparens. Például a támogatóiról is nehéz információt szerezni. Mint azt 2011-ben írta a Monday Vatican vatikanológus blog: akad olyan hitelminősítő intézet, ami nem is tekinti jótékonysági szervezetnek a SNAP-et, mert nincs például jóváhagyott összeférhetetlenségi politikája.

Az ezredfordulón kezdődött a történet

A mostani történet egészen az ezredfordulóig nyúlik vissza. Pető Attila Sebestyén Balázs egyik műsorában mondta el még 2019-ben, hogy 1999 és 2003 között öt alkalommal zaklatta őt Sz. Balázs. Pető állítása szerint az egyház nem tett semmi az ügyben. Tette ezt annak ellenére, hogy Sz. az akkori adás elhangzásakor már két és fél éve nem volt pap, ugyanis elbocsátották az egyházból, mert bebizonyosodott, hogy valóban gyerekeket molesztált, szó sincs tehát arról, hogy az egyház eltussolta volna az ügyet.

Minderről egyébként a kormánypártisággal nehezen vádolható Stumpf András írt több cikkében a Válasz Online-on.

Pető aztán 2021-ben Gulyás Mártonnak is adott egy interjút, ami szintén tele volt csúsztatásokkal, és a tények ismerete ellenére újfent leplezéssel vádolta a katolikus egyházat.